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Щепель Ирина
|27.02.2025
|билайн бизнес обеспечил доступ к связи на молочном комплексе «Яново» в Алтайском крае 1
Щепель Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 1
|Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 1
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1303 1
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