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Щепель Ирина


27.02.2025 билайн бизнес обеспечил доступ к связи на молочном комплексе «Яново» в Алтайском крае 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Щепель Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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