Сразу два новосибирских поселения распробовали новые мобильные возможности «МегаФона»

Более 1000 жителей деревень Издревая и Шмаково в Новосибирской области получили устойчивую связь и быстрый мобильный интернет «МегаФона» скоростью до 40 Мбит/с. Оператор расширил покрытие и емкость LTE-сети, что позволило значительно улучшить качество связи для сельчан и приезжих. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Деревня Издревая, где проживает около 700 человек, находится в 27 километрах от Новосибирска. Такое расположение населенного пункта и возможность добраться по железной дороге, делают территорию вокруг Издревой привлекательной для дачников и отдыхающих. Ранее связь в деревне была неустойчивой, так как обеспечивалась базовой станцией, расположенной в соседнем населенном пункте. Установка новой базовой станции стандарта LTE обеспечила качественной связью не только жителей деревни, но и собственников дачных участков в радиусе полутора километров. Скорость до 40 Мбит/с позволит свободно серфить по интернету. Абоненты «МегаФона» смогут без помех и прерываний обращаться за государственными услугами, оплачивать счета, делать интернет-покупки, слушать музыку онлайн, общаться в социальных сетях, смотреть фильмы.

Второй населенный пункт, где установили телеком-оборудование – деревня Шмаково Тогучинского района, где проживает около 300 человек. Благодаря появлению инфраструктурных объектов связь стабилизировалась не только в Шмаково. Радиус покрытия составляет около 1,5 километров, куда также попадают село Плотниково с населением чуть меньше 1500 человек, рядом пролегающая трасса Новосибирск ­­­- Ленинск-Кузнецкий и дачные общества.

«Из года в год мы наращиваем темпы стройки новых телеком-объектов, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах области. После возведения базовых станций в деревнях Шмаково и Издревая, более тысячи человек получили качественную связь, которая положительно повлияет на рост уровня жизни населения и упростит решение множества повседневных бытовых проблем», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Кроме того, сеть дает возможность жителям деревень воспользоваться голосовыми вызовами с помощью современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает чистый звук и мгновенное соединение. Абонент без потери качества сигнала может общаться по телефону и пользоваться интернетом одновременно.