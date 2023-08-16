Облачное видеонаблюдение МТС помогает обеспечить бесперебойное водоснабжение в Междуреченске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке системы видеонаблюдения на территории водозабора МУП «Междуреченский водоканал». 12 IP-видеокамер контролируют безопасность на объекте ЖКХ и помогают оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Карайский водозабор на реке Томь – важный объект жизнеобеспечения Междуреченска, снабжающий весь город чистой питьевой водой. На территории предприятия общей площадью более 70 тыс. кв. метров находятся водозаборные сооружения, насосно-фильтровальные станции, лаборатория, резервуары с чистой водой.

Для организации системы видеонаблюдения на водозаборе специалисты МТС провели к предприятию линию ВОЛС и построили на территории структурированную кабельную сеть. К сети подключены двенадцать IP-видеокамер, изображение с которых в режиме онлайн транслируется на монитор охраны. К видео также имеют доступ специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы. Вся информация с камер передается в облако МТС, что обеспечивает хранение данных и оптимизирует затраты по сравнению с использованием локального сервера.

«В последнее время мы отмечаем рост спроса среди кузбасских предприятий на нашу систему видеонаблюдения. Сервис помогает эффективно обеспечить охрану на объектах с достаточно большой территорией: на заводах, складах, предприятиях ЖКХ и так далее. Цифровое решение исключает человеческий фактор и оптимизирует работу службы безопасности. Кроме того, видеонаблюдение можно дополнить технологией распознавать лиц, автомобильных номеров, дыма, огня и так далее. Это позволяет максимально быстро узнавать о потенциально опасных событиях и предотвращать их последствия», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Что выгоднее – внедрить одну интеллектуальную систему, или интегрировать несколько ИИ-сервисов? ПО

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.