«1С-Рарус» завершила проектирование «1С:ERP» для «Южного Кузбасса»

«1С-Рарус» объявила о завершении проектирования системы «1С:ERP» для «Южного Кузбасса». Новая система должна объединить 1500 рабочих мест и 600 одновременно работающих пользователей. В рамках проекта были решены задачи по унификации методологии регламентированного учета и отражению хозяйственной деятельности в «1С:ERP Управление предприятием 2».

Угольная компания «Южный Кузбасс» работает в городе Междуреченск Кемеровской области, в составе предприятия работают три шахты, три разреза, четыре обогатительные фабрики. Общая проектная мощность компании по подземной и открытой добыче угля – 21,8 млн тонн в год, по обогащению угля – 17 млн тонн в год.

Южный Кузбасс входит в группу «Мечел» - одну из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отрасли.

Для формирования отчетности компанией «Южный Кузбасс» было принято решение о переходе с информационных систем на базе «1С:Предприятие 7.7» на новую единую информационную систему.

Тендер на подготовку спецификаций требований и технических заданий по блоку бухгалтерского и налогового учета для системы выиграла компания «1С-Рарус», ведущая проектную деятельность по собственной технологии, основанной на своде знаний по управлению проектами РМВОК.

Сегодня в новой корпоративной системе, построенной на базе «1С:ERP Управление предприятием 2», спроектирована деятельность бухгалтерии, специалистов по продажам и закупкам горнодобывающего дивизиона “Мечел”. Описаны бизнес-процессы компании с учетом типовых и новых разработанных объектов «1С:ERP Управление предприятием 2», спроектирована архитектура целевой системы, разработаны спецификации технических требований на доработку системы, описывающие подробную техническую архитектуру решения.

Новая информационная система на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» позволит вести расчет налога на добычу полезных ископаемых, проводить быстрое закрытие периода в соответствии с учетной политикой группы компаний «Мечел», вести компонентный учет основных средств для целей МСФО, вести хозяйственную деятельность с отражением операций, позволяющих на любой момент времени обеспечивать сохранность активов предприятия, например, отражать передачу узлов, объектов оборудования на ремонт сторонней организации, анализировать неиспользуемые МПЗ и внеоборотные активы каждый квартал, контролировать принятые решения по их использованию, вести учет специфических операций по учету ТМЦ: переводу ТМЦ в лом, формирование внутренней доверенности на перемещение ТМЦ между удаленными подразделениями предприятия, учету спецодежды при увольнении, вести большой объем валютных операций, не реализованных в типовом функционале 1С:ERP, автоматически классифицировать дебиторскую и кредиторскую задолженность по всем объектам расчетов на долгосрочную и краткосрочную, независимо от плана счетов, а в зависимости от условий договора, анализировать хозяйственную деятельность предприятия в разрезе большого количества аналитик с глубиной, позволяющей принимать быстрые управленческие решения.