«Синтеллект» выпустил готовое решение для банков — «TESSA валютный контроль»

Компания «Синтеллект» выпустила новое готовое решение — «TESSA валютный контроль», предназначенное для оптимизации задач сбора, хранения и оперативного использования в электронном виде документов валютного контроля. Система разработана с учетом требований Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и основана на лучших рыночных практиках. Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект».

Валютный контроль — это процедура, которую необходимо пройти клиенту банка для подтверждения соблюдения компанией валютного законодательства России при совершении валютных операций. Основным законом, который его регулирует, является Федеральный закон от 10 декабря 1993 г. № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Валютный контроль выполняется банком, через который проводится операция. Далее по цепочке информация передается вышестоящим органам. Ключевые органы регулирования — Центральный банк и Правительство России. Цель валютного контроля состоит в том, чтобы обеспечить прозрачность и законность операции.

Цифровые технологии позволяют компаниям значительно упростить все процессы, связанные с подготовкой документов и мониторингу событий по валютным операциям. Однако существующие решения, представленные на российском ИТ-рынке, зачастую не соответствуют лучшим рыночным практикам. Среди основных проблем — разные системы для учета и хранения документов, несбалансированные компетенции и роли, потеря документов во время пересылки, долгий процесс обработки и непрозрачность процесса.

Собрав экспертизу и лучшие практики на проектах в крупнейших банках России, специалистами «Синтеллект» разработан инструмент для оптимизации процессов обработки документов, сопровождающих валютные операции — «TESSA валютный контроль». Решение включает в себя рабочее место валютного контролера, сквозной процесс постановки на учет и сопровождение валютных контрактов, автоматическую обработку входящих запросов и построение прозрачной отчетности. Также предусмотрена готовая интеграция с автоматизированной системой валютного контроля банка (АСВКБ) и системами дистанционного банковского обслуживания (СДБО).

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«TESSA валютный контроль» может применяться в сочетании с другими продуктами и решениями, разработанными на базе платформы TESSA. Так, например, электронное досье клиента в части валютного контроля можно дополнить другими разделами продуктового досье. Во время проверки документов клиента вся информация будет доступна в одном окне, без необходимости переключаться между окнами или системами. Кроме того, можно настроить коммуникацию с клиентами прямо из системы, которая обеспечит единую точку входа и удобный просмотр по истории сообщений.

Внедрение «TESSA валютный контроль» помогает банкам значительно снизить трудозатраты сотрудников, соблюдать сроки подачи документов, выполнять мониторинг по событиям, исключать ошибки при подаче документов в контролирующие органы, повысить общую эффективность и репутационный рейтинг банка.

«Наша компания более 15 лет успешно работает с крупнейшими игроками финансового рынка России. Мы очень хорошо понимаем, как устроен банковский бизнес, как работают процессы по реализации и поддержке различных банковских продуктов и сервисов. Новое готовое решение «TESSA Валютный контроль» консолидировало в себе нашу экспертизу, опыт и лучшие практики по решению задач, связанных с проведением валютных операций. Использование готового решения в качестве основы для автоматизации задач валютного контроля поможет банкам максимально быстро и качественно вывести операционную работу в части проведения валютных операций на принципиально новый уровень. При этом, не стоит забывать, что платформа, на которой создано решение, универсальна и позволяет построить целую экосистему решений как для автоматизации задач операционного блока, так и для других процессов банка», — сказал Павел Каштанов, генеральный директор «Синтеллект».