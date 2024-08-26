«DатаРу Консалтинг» стала партнером «Синтеллект» по внедрению платформы TESSA

Компания «Синтеллект», вендор платформы TESSA, и «DaтaРу Консалтинг», интегратор ИТ-решений, заключили партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

«DатаРу Консалтинг» — подразделение российского вендора технологических решений и сервисов «DатаРу» — реализует проекты полного цикла, оказывая услуги в области цифровизации бизнеса: от аудита и проектирования систем до развития инфраструктуры и аутстаффинга ресурсов.

Статус партнера «Синтеллект» позволит «DатаРу Консалтинг» расширить портфель продуктов и предложить своим заказчикам высокотехнологичное, быстрое и полностью импортонезависимое ПО для автоматизации электронного документооборота и бизнес-процессов — платформу TESSA.

Отличительной особенностью TESSA являются возможности в части интеграции и способности платформы связывать воедино множество разрозненных систем в рамках единого цифрового контура, что способствует автоматизации даже в условиях сложной бизнес-логики. Это особенно актуально для клиентов в тех нишах, которые больше всего пострадали после ухода из России зарубежных вендоров и глобальных ИТ-провайдеров.

«Мы знаем платформу TESSA как хорошо зарекомендовавшее себя решение для Enterprise-сегмента, для которого важна скорость работы с большими объемами документов и надежность хранения данных. TESSA выгодно отличается от прочих систем тем, что в ее основу заложена ECM-платформа, которая вкупе с low-code инструментами по автоматизации процессов дает синергичный эффект высокого уровня автоматизации», — отметил руководитель «DатаРу Консалтинг» Константин Прокопенко.

«Вектор нашего сотрудничества направлен, прежде всего, на поддержку партнеров в части развития их компетенций в области управления документооборотом и бизнес-процессами. Компания «DатаРу Консалтинг» стремится обеспечить своих клиентов лучшими инструментами цифрового развития, поэтому мы на 100% уверены в качестве предоставляемых услуг, которые будут реализованы с помощью нашей платформы TESSA», — сказал менеджер по работе с партнерами «Синтеллект» Владимир Журбинский.