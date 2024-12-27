«Синтеллект» выпустила новую версию платформы управления документами и бизнес-процессами Tessa

Компания «Синтеллект» сообщила о плановом обновлении платформы управления документами и бизнес-процессами Tessa. Релиз 4.1, уже доступный пользователям, призван сделать работу с платформой удобнее, надежнее и эффективнее.

Компания «Синтеллект» ведет непрерывную работу по совершенствованию платформы управления документами и бизнес-процессами Tessa. После выпуска мажорной версии Tessa 4.0, в которой было реализовано более 600 новых возможностей, команда разработки «Синтеллект» сфокусировались на более глубокой проработке существующей функциональности и обеспечению удобства взаимодействия пользователей с системой. Все обновления доступны для скачивания в соответствии с условиями лицензионного договора.

Начиная с версии Tessa 4.1 платформа развивается как нативное мобильное приложение. Мобильная версия поддерживает переключение между серверами, кеширование метаинформации и содержимого файлов для оптимизации трафика. Пользователям доступна возможность входа по PIN, отпечатку или Face ID для предотвращения несанкционированного доступа к системе.

Защитить аккаунт в Tessa от взлома помогут расширенные настройки двухфакторной аутентификации. Например, вход по кодовому слову, тайм-коду, подтверждению по почте или SMS. Авторизоваться в Tessa также можно с помощью кнопок типа «Войти через Яндекс» и подобным им, настроив интеграцию по OAuth 2.0/OpenID Connect.

В последней версии платформы пользователям доступны дашборды и виджеты. С помощью визуального редактора можно самостоятельно менять экран в режиме реального времени, добавляя и убирая персональные представления (например, список заданий), счетчики, ярлыки, личные заметки, дни рождения и другую информацию. Это особенно актуально для использования в рамках проектных решений, когда сотрудники работают с большими объемами данных и учитывают множество факторов для принятия решения.

В базовую поставку платформы добавлен визуальный конструктор схемы согласования. Параллельно-последовательная схема позволяет редактировать маршрут документа «на лету», добавлять и отзывать задания, изменять предстоящие этапы. Чтобы не создавать схему согласования с нуля, предусмотрена возможность использования преднастроенных шаблонов. При этом права доступа ко всем возможностям работы со схемой согласования очень гибко и легко настраиваются — как и все остальные аспекты безопасности в системе.

Среди других новшеств — упоминание сотрудников в форумах и обсуждениях. Достаточно просто набрать “@” и начать вводить имя. Упомянутый сотрудник будет включен в обсуждение, получив персональное уведомление на почту. Возможна реализация собственной обработки такого упоминания. Например, дать упомянутому сотруднику дополнительные доступы или отправить сообщение в мессенджер.

В Tessa 4.1 встроен конструктор штампов и факсимиле. С помощью него пользователь может самостоятельно сформировать макет печати (в том числе с ЭП), не покидая окна СЭД, и затем вручную добавить его на документ. Полученный штамп легко сохранить в библиотеке и быстро вернуться к нему в следующий раз при необходимости. Для разработчиков реализован контроль серверных расширений с возможностью настройки автоматического проставления штампов бизнес-процессами.

Отдельный блок обновлений связан с продолжением развития платформы Tessa в концепции SaaS (Software as a Service). Много изменений коснулось архитектуры: упрощение развертывания нескольких инстансов на одном сервере, единая почтовая очередь с разных инстансов и единственный MailSender на кластер инстансов, возможность запускать плагины внутри процесса веб-сервиса без выделенного Chronos.

Для разработчиков и администраторов добавлена нормализация справочников в базе данных, которая оптимизирует хранение большого объема документов в базе данных, позволяя мгновенно изменять тексты ссылок на объекты справочников при переименовании их названий.

Обновлено приложение Redis Explorer для административного управления содержимым базы данных Redis, которая используется для кеширования информации по сессиям, лицензиям и блокировкам.

Также можно отметить временные ссылки на файлы. Пользователь может поделиться с файлом без необходимости авторизации в системе, настроив сроки ссылки и права доступа.

Использование последней версии платформы обеспечит наилучшую масштабируемость вашего проектного решения на Tessa, позволит легче адаптировать его к текущим потребностям организации в соответствии с требованиями рынка в быстро меняющемся цифровом мире.