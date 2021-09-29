Появилась возможность пожаловаться на отсутствие поддержки кириллических доменов

На сайте проекта «Поддерживаю.РФ» появился новый сервис, позволяющий отправить информацию о проблемах с поддержкой кириллических доменных имен и почтовых адресов в программном обеспечении и онлайн-сервисах.

Пользователи рунета могут рассказать об обнаруженных ими проблемах при использовании интернационализированных доменных имен и адресов электронной почты на русском языке на сайтах и в приложениях. Команда «Поддерживаю.РФ» консолидирует эти данные и передаст их разработчикам конкретного ПО или онлайн-проекта вместе с рекомендациями по обеспечению поддержки стандартов в области IDN и EAI.

По словам руководителя проекта «Поддерживаю.РФ» Марии Колесниковой, сервис станет постоянно действующим аналогом программы IDN Bug Bounty, доступным для всех желающих и не требующим прохождения учебного курса и знаний в области универсального принятия.

«Мы также планируем использовать этот сервис для анализа состояния поддержки кириллических доменных имен в различных отраслях экономики, чтобы оценить на чем именно сосредоточить свои усилия», — отметила Мария Колесникова.

«По данным исследования, проведенного Координационным центром доменов .RU/.РФ и международной Группой управления по универсальному принятию (UASG) в прошлом году, Россия заняла второе место в мире по готовности работать с e-mail-адресами на национальном языке: 19% сайтов рунета обрабатывают кириллические электронные адреса. Наибольшую готовность к работе с почтовыми адресами, использующими локальный алфавит, проявили российские ресурсы из категории электронной коммерции (30%), онлайн-образования (25%) и банковского сектора (20%). В остальных отраслях уровень поддержки EAI-адресов пока не очень высок», — добавила она.

Проект «Поддерживаю.РФ» призван помочь разработчикам программного обеспечения реализовать полноценную поддержку кириллических доменных имен и адресов электронной почты в их продуктах, а системным администраторам — правильно выбрать и настроить ПО, имеющее такой функционал. На сайте проекта собрана русскоязычная документация по работе с интернационализированными доменными именами (IDN) и почтовыми адресами (EAI), включая стандарты и практики по их обработке в программном обеспечении, а также постоянно обновляемый каталог программных продуктов с указанием их текущего статуса поддержки IDN и EAI.