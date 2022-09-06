Axelot выпустила Datareon Platform, платформу для управления корпоративными данными и интеграционными потоками

Axelot сообщила о выходе нового программного продукта. Datareon Platform является масштабируемой и отказоустойчивой low-code-платформой для управления корпоративными данными и интеграционными потоками. Система предназначена для построения информационных ландшафтов распределенных приложений.

Внедрение платформы Datareon позволяет решить большое количество различных бизнес-задач: управление мастер-данными (MDM, НСИ); построение корпоративных хранилищ данных (EDW); интеграция приложений (ESB, MQ); обработка и управление качеством данных (ETL, DQ).

Только комплексный подход к управлению корпоративными данными и интеграционными потоками, реализованный в платформе Datareon, позволит добиться функционирования всех компонент информационной инфраструктуры как единого целого

В результате использования платформы Datareon компания получает: повышение достоверности данных – на 30%; повышение прозрачности и ускорение бизнес-процессов – на 20%; улучшение качества функционирования информационной инфраструктуры в целом – на 40%; снижение затрат на техническую поддержку и обслуживание информационных систем – на 20%; повышение удовлетворенности клиентов по электронному взаимодействию с компанией – на 80%.

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Платформа Datareon построена на импортонезависимом технологическом стеке и входит в реестр российского ПО. Система является кроссплатформенным приложением, построенным на технологической платформе .Net Сore без использования каких-либо сторонних компонент.

Разработка Datareon Platform выполнена при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), выступающего оператором мер поддержки проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий.