Производители ноутбуков на Windows в панике. Дешевый MacBook Neo отбирает у них хлеб, весь рынок в шоке

Apple переписала правила игры на рынке ноутбуков, выпустив MacBook Neo по цене смартфона. Производители ноутбуков на Windows шокированы – они явно были не готовы к такому повороту.

Тихая «яблочная» революция

Компания Apple повергла в шок всех производителей компьютеров и ноутбуков на Windows, неожиданно ворвавшись в сегмент бюджетных по меркам 2026 г. и тем более самой Apple мобильных ПК, пишет портал PCMag со ссылкой на гендиректора Asus Сянь Юэнь Сюя (S.Y. Hsu). В начале марта 2026 г. Apple показала новый MacBook Neo за $600 (47,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 марта 2026 г.). Столько же она просит за свой самый дешевый смартфон из новой линейки – iPhone 17e.

В России по схожей цене продается одна из модификаций смартфона Xiaomi Redmi Note 15. Мобильники Redmi Note всегда считались бюджетными, но теперь это больше не так. В российской официальной рознице MacBook Neo стоит значительно дороже – в «М.Видео», к примеру, от 70 тыс. руб. Но это все еще дешево как для Apple, так и в целом для ноутбуков в нынешнее время. Apple ушла из России в марте 2022 г., и с тех пор вся ее техника ввозится в Россию по параллельному импорту, что негативно сказывается на ее цене.

Пришла пора бояться

Мировой старт продаж MacBook Neo состоялся 11 марта 2026 г. Гендиректор Asus прямо заявил, что стартовая цена этого ноутбука станет шоком для индустрии ПК на базе Windows. Отметим, Asus тоже бежала из России весной 2022 г.

«В прошлом ценовая политика Apple всегда была высокой, поэтому выпуск ими очень доступного продукта, очевидно, станет шоком для всей отрасли», – заявил Сянь Юэнь Сюй.

Сюй полагает, что все крупнейшие игроки на рынке ПК весьма серьезно относятся к угрозе со стороны MacBook Neo. Вот только в качестве примера тех, кто видит в этом ноутбуке проблему, Сюй не привел ни одной компании, выпускающей мобильные ПК.

Вместо этого глава Asus упомянул Microsoft, Intel и AMD. Первая является непосредственным разработчиком Windows, а две другие – поставщики процессоров для почти всех существующих на рынке ноутбуков на базе этой ОС.

На самом деле, во всей экосистеме ПК ведется много дискуссий о том, как конкурировать с этим продуктом», – добавил Сюй, подчеркнув, что слухи о ведущейся в недрах Apple разработке бюджетного ноутбука циркулировали как минимум на протяжении последнего года.

Попытка самоуспокоения

Гендиректор Asus высказал предположение, что новый MacBook Neo может оказаться по нраву не всем. В качестве минусов этой модели он указал на 8 ГБ так называемой «унифицированной памяти» которая во всех современных MacBook используется и как ОЗУ, и как видеопамять. Также Сюй добавил, что в MacBook Neo нет возможности самостоятельно увеличения ее объема.

Он также охарактеризовал MacBook Neo как устройство для «потребления контента» (content consumption), нарочно сравнив его не с каким-нибудь современным ноутбуком или хотя бы планшетом на Windows, а с iPad. «Это отличается от сценария использования обычного ноутбука, который может справляться с более ресурсоемкими задачами», – отметил Сюй.

Ничего не помогает

Пока производители ПК пытаются сравнивать MacBook Neo с планшетами, которые действительно до сих пор не в состоянии заменить полноценный настольный или мобильный ПК ввиду целого ряда аппаратных и программных ограничений, независимые профильные издания уже протестировали новинку Apple. Многие из них остались очень довольны этим ноутбуком.

Например, авторитетное издание PCMag оценило MacBook Neo на «отлично». По словам экспертов издания, ноутбук обеспечивает высокую производительность при выполнении базовых вычислительных задач, а также подходит для несложных игр.

Напомним, главной отличительной чертой MacBook Neo стало наличие процессора Apple A18 Pro, позаимствованного у позапрошлогодних (2024 г.) смартфонов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Это первый в истории Apple ноутбук, получивший «смартфонный» процессор, да и в стане Windows-ноутбуков за последние 15 лет не было ничего подобного. Компания Qualcomm, один из крупнейших в мире разработчиков CPU для смартфонов и планшетов, в 2024 г. выпустила целую серию своих ARM-процессоров для ноутбуков всех ценовых категорий, включая бюджетную, но эти чипы позиционируются именно как «ноутбучные».

Microsoft усугубляет проблему

Все MacBook поставляются с macOS, а современные Windows-ноутбуки работают исключительно на Windows 11 – поддержка Windows 10 давно прекращена, а релиз Windows 12 пока не состоялся. Но Microsoft делает все, чтобы пользователи возненавидели Windows и обратили свой взор на macOS или хотя бы Linux. Его тоже можно установить на новые MacBook с процессорами М-серии – первым их поддержку получил дистрибутив Asahi Linux.

Microsoft на протяжении более четырех лет чуть ли не каждую неделю выпускает обновление для Windows 11, которое частично или полностью ломает систему. После этого она спешно готовит патч для устранения проблемы, но он чаще всего портит в ОС что-то другое, и далее история повторяется.

Также Microsoft активно навязывает пользователям сервисы, которые им не нужны, в особенности ИИ-ассистента Copilot, который, судя по нескончаемым комментариям в Сети, всех раздражает. Помимо этого, периодически в системе появляются функции-пустышки – в марте 2026 г. Microsoft интегрировала в Windows 11 кнопку проверки скорости интернета, который не запускает отдельное приложение, а лишь открывает в браузере поисковик ее собственный поисковик Bing с запросом сервисов тестирования скорости.

Что же будет с Windows и с нами

Столь бурная деятельность Microsoft уже начала приносить плоды. Популярность Windows как платформы стала снижаться во всем мире, даже в тех странах, где пользователи не особо хотели переходить на другую ОС по причине дороговизны устройств на ее основе (в случае macOS) и сложности освоения (в случае Linux). В мире доля Windows упала с 70,62% в феврале 2025 г. до 66,6% в феврале 2026 г. (StatCounter). Четыре года назад, в феврале 2022 г., у нее было 75,85% глобального рынка настольных ОС.

В России, где спрос на Windows традиционно высок в виду популярности пиратства, тоже фиксируется падение интереса к ней, хотя и не столь заметное. В феврале 2025 г. у нее было 85,07%, а годом позже стало 84,46%. В феврале 2022 г. было 88,29%.

«Насколько сильное влияние MacBook Neo окажет на индустрию ПК, нам еще предстоит оценить», – сказал Сюй, Он предположил, что новинка Apple cможет не получить широкого распространения среди пользователей ПК под управлением Windows из-за различий в программном обеспечении. «Конечно, вся экосистема ПК под управлением Windows будет выпускать продукты, конкурирующие с Apple», – добавил он.

Один из решающих факторов

На стороне MacBook Neo – сравнительно низкая цена, и это не стоит сбрасывать со счетов в эпоху, когда дефицит и дороговизна оперативной памяти приводят к удорожанию почти всей техники. Компьютеры на Windows тоже начали расти в цене, что подтвердил генеральный директор Asus.

Он заявил, что как только нынешние запасы памяти у Asus закончатся, ей придется закупать новые партии по новым более высоким ценам, что выльется в обязательный пересмотр цен на ее собственную продукцию, вероятнее всего, в сторону увеличения.