Треть себестоимости ПК теперь приходится на оперативную память, и это вдвое больше, чем три месяца назад. Дальше будет хуже

Более 35% себестоимости современного компьютера отныне приходится только лишь на оперативную память – компонент, который десятилетиями был одним из самых дешевых среди прочих комплектующих. Всего за три месяца этот показатель фактически удвоился, отмечают в HP. Света в конце тоннеля пока не видно – наоборот, прогнозируется ухудшение ситуации.

Самый главный компонент

Компания HP, один из крупнейших в мире производителей ПК и ноутбуков, сообщила о быстром росте доли оперативной памяти в себестоимости готовых компьютеров. Как пишет The Register, в начале 2026 г. она выросла до 35%, а это вдвое больше, чем в конце 2025 г.

Иными словами, более трети суммы, которую компании сейчас затрачивают на производство компьютеров, уходит на закупку планок или чипов оперативной памяти, в зависимости от конструкции конкретной модели. В IV квартале 2025 г. этот показатель был на уровне 15-18%.

Причина – в резком удорожании оперативной памяти из-за искусственного интеллекта. Компании, работающие в этой сфере, скупают всю RAM на рынке, а ее производители и рады стараться – как сообщал CNews, крупнейшие вендоры ОЗУ в лице корейских Samsung и SK Hynix и американской Micron отгружают большую часть продукции именно в ИИ-отрасль. Потребительскому сегменту достаются лишь остатки.

Кто был никем, тот стал почти всем

Примечательно, что оперативная память как минимум с начала XX века, то есть на протяжении почти 25 лет, была одним из самых доступных компонентов компьютеров и ноутбуков. Материнские платы, винчестеры и SSD, специфические платы расширения и тем более видеокарты всегда стоили дороже одной-двух планок ОЗУ. Дешевле обходились, разве что, дисководы для дискет. В ноутбуках картина идентичная. Исключение составляли лишь игровые и маркетинговые планки оперативной памяти.

Фото: fabrikasimf / FreePik Одна планка ОЗУ может стоить как три материнские платы

Теперь же все иначе. Бум майнинга прошел, оставив обществу лишь высокие цены на видеокарты, но даже они теперь часто стоят дешевле набора DRAM DDR5. Например, к моменту выхода материала видеокарта Palit Nvidia GeForce RTX 5060TI с 16 ГБ памяти GDDR7 стоила в «Ситилинке» около 57,6 тыс. руб., комплект из двух планок DDR5 по 32 ГБ Kingston Fury Beast KF556C36BWEAK2-64 оценивался в 90 тыс. руб.

Улучшений ждать не стоит

По прогнозам аналитиков HP, в обозримом будущем ситуация с долей оперативной памяти в себестоимости ПК не улучшится. Более того, в течение ближайшего года она будет лишь увеличиваться.

Если бы в период повсеместного майнинга кто-нибудь сказал, что ОЗУ будет стоить дороже видеокарты, никто бы не поверил

Крупные производители ПК пытаются разными способами решить вопрос с ценами на оперативную память. По словам врио гендиректора HP Брюса Бруссарда (Bruce Broussard), HP заключила долгосрочные соглашения о поставках оперативной памяти на год вперед, а также «прошла квалификацию у новых поставщиков, создала стратегические запасы для ключевых платформ и сократила вдвое время, необходимое для квалификации новых материалов, чтобы ускорить изменения конфигурации продукции» (qualified new suppliers and built in strategic inventory positions for key platforms and cut the time to qualify new material in half to accelerate our product configuration changes).

Дешевле – лучше?

По словам Бруссарда, HP, в числе прочего, «расширила использование более дешевых источников поставок по всему ассортименту продукции, снизив логистические издержки за счет гибких сквозных процессов планирования» (xpanded lower-cost sourcing across our commodity basket, lowering logistics costs with agile end-to-end planning processes). В подробности временный глава компании вдаваться не стал, так что пока неясно, что именно он подразумевает под «более дешевыми источниками поставок».

Две планки памяти по цене топового смартфона

Нельзя исключать, что в новых ПК HP будут стоять китайские модули оперативной памяти, тем более, что в начале 2026 г. компания активно интересовалась ими наряду с Dell. Отметим также, что в феврале китайский производитель микросхем CXMT вдвое снизил контрактные цены на чипы памяти DDR4 – они до сих пор используются в ноутбуках, ПК, планшетах и смартфонах начального и среднего уровня.

Для бизнеса все пока хорошо

HP пока не ощутила на себе реальные последствия подорожания оперативной памяти, которые выливаются в нежелание потребителей переплачивать как за отдельные модули, так и за готовые компьютеры. По итогам I квартала финансового 2026 г., который завершился для компании 31 января 2026 г., компания сообщила о выручке в размере $10,3 млрд от своего подразделения персональных систем, что на 11% больше, чем годом ранее. Потребители приобрели на 14% больше ПК год к году, что привело к росту выручки на 16% за тот же срок. Бизнес-покупатели приобрели на 11% больше ПК, – рост выручки здесь составил 9%.

Продажи в ПК выросли, в том числе и за счет окончания поддержки Windows 10 в октябре 2025 г., что привело к переходу на Windows 11 и покупке новых ПК с предустановленной этой ОС. Особенно активно это сработало в Азии и Европе, говорится в отчете HP.

Однако финансовый директор HP Карен Паркхилл (Karen Parkhill) предупредила, что, по ее ожиданиям, результаты за весь финансовый 2026 г. будут «ближе к нижней границе прогнозируемого диапазона», поскольку компания изо всех сил пытается справиться с нестабильной деловой обстановкой и сохранить высокую рентабельность на фоне роста цен на память.