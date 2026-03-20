Невероятно, но факт. На «неправильном» MacBook Windows работает лучше, чем на ноутбуках с Intel и AMD

На новом MacBook Neo программы для Windows 11 работают лучше, чем на обычных ноутбуках с процессорами Intel и AMD. А ведь официально Windows 11 вообще не умеет запускаться на современных MacBook – за пять лет Microsoft так и не удосужилась реализовать нативную поддержку их процессоров в своей системе.

Немного магии Apple

Новейший ноутбук MacBook Neo компании Apple лучше справляется с запуском программ для Windows 11, нежели ноутбуки, работающие на Windows из коробки. Как пишет портал Neowin, к таким выводам пришла компания Parallels – известный во всем мире разработчик средств виртуализации для Apple macOS.

MacBook Neo – не только самый новый (релиз состоялся 11 марта 2026 г., а анонс – 4 марта 2026 г.), но и самый дешевый ноутбук Apple на момент выхода материала. Его стартовая цена составляет $599 или 50,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 марта 2026 г. за версию на 128 ГБ.

Поддержка MacBook Neo появилась в приложении для виртуализации Parallels Desktop всего несколько дней назад. Именно на основе данных, полученных в нем, эксперты Parallels и сделали вывод относительно работы ПО под Windows 11 на MacBook Neo.

Должно быть наоборот

MacBook Neo сам по себе совершенно не годится для запуска Windows 11, по версии Microsoft. В списке поддерживаемых этой системой процессоров на сайте корпорации до сих пор нет ни одного чипа от старших MacBook – тех, что относятся к М-серии. А в Neo стоит и вовсе чип от смартфона iPhone 16 Pro, который вышел полтора года назад – его Windows 11 тоже официально не поддерживает.

MacBook Neo пригоден для работы в Windows 11

Эта система вышла почти пять лет назад, ее анонс состоялся в июне 2021 г., и сразу же пользователи получили доступ к бета-версии. Однако за все эти годы Microsoft так и не добавила в нее поддержку новых MacBook, хотя первые ноутбуки Apple на М-чипах увидели свет в ноябре 2020 г.

Более того, Windows 11 до сих пор умеет работать лишь с 15 процессорами на архитектуре ARM, которую Apple тоже использует в своих CPU. Все они произведены компанией Qualcomm, и некоторым из них довольно много лет. Например, в списке есть Qualcomm Snapdragon 8cx первого поколения, который вышел почти восемь лет назад, в конце 2018 г.

Иначе говоря, к концу марта 2026 г. запускать Windows 11 на современных MacBook можно было только посредством виртуальной машины из-под macOS. Установить ее в качестве второй системы и запускать ее через Boot Сamp не получится.

И все-таки оно работает

Между тем, в интернете за последние дни появилось немало видеороликов, подтверждающих работоспособность Windows 11 на MacBook Neo. Пользователи запускают ее именно в Parallels Desktop.

Что касается скорости работы системы и программ под ней, эксперты Parallels утверждает, что Neo обеспечивает лучшую производительность в режиме одного ядра по сравнению с новым Dell Pro 14 на базе процессора Intel Core Ultra 5 235U. Впрочем, Dell Pro 14 превзошел Neo в многоядерном режиме.

По данным Parallels, MacBook Neo запускает приложения Windows в Parallels Desktop на 20% быстрее, чем Dell Pro 14 в нативном режиме, в то время как производительность многоядерных приложений хуже примерно на 40%. Графическая производительность также хуже: Dell Pro 14 превосходит MacBook Neo на 50%.

Выводы сделаны

Полученные Parallels результаты означают, что MacBook Neo очень быстро справляется с отдельными задачами, поэтому распространенные приложения Windows будут работать быстро и отзывчиво. Его возможностей в режиме виртуализации Windows 11 должно с лихвой хватить для большинства домашних задач, кроме, разве что, игр.

Ноутбук под управлением Windows лучше справляется с ресурсоемкими задачами, требующими работы нескольких ядер процессора, но для многих повседневных приложений высокая производительность одного ядра зачастую имеет большее значение.

Что касается оперативной памяти, самого большого недостатка MacBook Neo, компания Parallels не приводит конкретных цифр. Вместо этого она заявляет , что 8 ГБ — это «минимальная практичная конфигурация».

Отметим также, что 8 ГБ ОЗУ – это предпочтительный объем для Windows 11, а минимальный для нее составляет 4 ГБ. Но система известна своим умением быстро расходовать оперативную память, увеличить ее в MacBook Neo возможным не представляется.

Иными словами, после запуска сначала Parallels Desktop, а затем еще и «тяжелой» Windows 11 свободной оперативной памяти под дополнительные программы останется не так уж много.