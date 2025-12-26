Вышла платформа «РОСА Центр управления» 2.5.0 с усилением безопасности и управляемости инфраструктуры

Компания НТЦ ИТ РОСА, разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, объявила о выпуске обновления платформы «РОСА Центр управления» версии 2.5.0. Релиз направлен на качественное усиление безопасности, повышение управляемости распределенной ИТ-инфраструктурой и снижение объема ручных операций при работе с большими парками устройств. Обновление расширяет возможности централизованного контроля и помогает организациям обеспечить соответствие строгим требованиям регуляторов. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

«РОСА Центр управления» — это сервис оркестрации и централизованного управления ИТ-инфраструктурой, который используется для контроля жизненного цикла устройств, применения политик информационной безопасности и автоматизации администрирования рабочих станций и мобильных устройств. Платформа позволяет централизованно управлять ОС Windows и Linux-средами, включая мобильную «РОСА Мобайл» с Android-приложениями, функционирующими в изолированном внутри контейнера Android-окружении, формировать единые правила эксплуатации и обеспечивать управление инфраструктурой с учетом требований регуляторов по информационной безопасности.

Одним из ключевых нововведений стал полный контроль жизненного цикла устройств от момента подключения к инфраструктуре до вывода из эксплуатации. В платформе реализована функция безопасного списания оборудования с возможностью сохранения необходимых данных и гарантированной очистки дисков, что снижает риски утечки информации при утилизации или передаче техники.

Для мобильной ОС «РОСА Мобайл» реализован расширенный набор механизмов контроля, включая блокировку устройства при получении root-прав или установке приложений, запрет создания скриншотов, сброса сетевых настроек и изменения параметров Wi-Fi. Также доступно централизованное управление Bluetooth, камерой, GPS, модемом и подключаемыми внешними носителями, а также обновление прошивок и управление режимами роуминга и авиарежима.

Обновление усиливает управление мобильной средой «РОСА Мобайл», включая Android-приложения, работающие в изолированном окружении контейнера. Администраторы могут централизованно устанавливать приложения из единого центра, включая антивирус «Касперского» и клиент СКЗИ ViPNet, формировать белые списки разрешенных программ, а также управлять настройками «РОСА Почты», обновлением прошивок, роумингом и авиарежимом.

Для администраторов инфраструктуры в версии 2.5.0 добавлен онбординг-гид, упрощающий первичное освоение платформы. В модуле учета лицензий реализована возможность ручного добавления лицензий с указанием физического или цифрового места хранения подтверждающих документов, что упрощает подготовку к аудитам и проверкам. Для Linux-сред введен контроль прав sudo, а функция распределения узлов повышает отказоустойчивость и гибкость архитектуры при масштабировании.

Кроме того, в обновлении выполнены доработки интерфейса и локализации, включая корректное склонение числительных и обновленные подсказки. Обновлены шаблоны и проверки безопасности, в том числе реализован анализ потенциально опасных классов Puppet, что дополнительно повышает стабильность и защищенность платформы.

«Мы последовательно развиваем «РОСА Центр управления» как единый инструмент оркестрации, контроля и безопасности инфраструктуры. В версии 2.5.0 мы усилили контроль жизненного цикла устройств, расширили возможности защиты мобильной среды и упростили работу администраторов, что особенно актуально для крупных и территориально распределенных инфраструктур», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.