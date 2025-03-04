Новая технология унифицированного доступа в облачную инфраструктуру ускорит цифровую трансформацию корпоративного и государственного сектора

Российский разработчик Getmobit представил агрегатор информационных ресурсов – суперсистемное приложение с рабочим названием «Вавилон». Продукт предназначен для одновременного доступа пользователей к исторически разрозненным средам виртуальных рабочих столов. В Getmobit уверены, что новая технология ускорит цифровую трансформацию крупного бизнеса (от 5 до 30 тыс. пользователей) и госкорпораций. Об этом CNews сообщили представители Getmobit.

Продукт, устраняющий зависимость от единственного вендора, будет востребован при переходе на российские среды виртуальных рабочих столов, выполнении требований к объектам критической информационной инфраструктуры, объединении ИТ-систем разных компаний в одном контуре. В настоящий момент Getmobit начинает проведение апробаций продукта в формате пилотных проектов. Внесение суперсистемного приложения «Вавилон» в реестр российского ПО планируется в III квартале 2025 г. «Вавилон» обеспечит единый интерфейс для работы с виртуальными рабочими местами, приложениями и данными в актуальных средах виртуализации (VDI, терминальный доступ и др.), включая российские и зарубежные платформы (Citrix, VMware и отечественные аналоги). Это позволит пользователям получать доступ к необходимым ресурсам независимо от используемой инфраструктуры, что может быть актуально для компаний с разнородной ИТ-средой. Зачастую, организовать «сквозной» доступ на стороне пользователя оказывается быстрее и эффективнее, чем объединять технологически изолированные информационные системы.

«Мы стремились создать решение, которое предоставит пользователям привычный и удобный доступ к их рабочим ресурсам независимо от используемой инфраструктуры. «Вавилон» интегрируется с различными платформами VDI и терминального доступа, операционными системами, что делает ее универсальным инструментом для компаний с разнородной ИТ-средой», – сказала основатель и генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова.

Одновременный доступ пользователей к нескольким различным инфраструктурам VDI и терминальным серверам стал особенно актуальным при переходе госкорпораций и компаний с госучастием на отечественные ОС и программные продукты с 1 января 2025 г. в соответствии с методическими рекомендациями Минцифры. Благодаря поддержке множества отечественных и зарубежных платформ виртуализации рабочих места, «Вавилон» позволяет реализовать множество бизнес-сценариев, в зависимости от поставленных задач и планов развития ИТ-инфраструктуры. Продукт работает как в составе тонких клиентов компании Getmobit, так и на устройствах сторонних производителей в среде ОС Linux. Продукт обеспечивает соблюдение требований информационной безопасности как в контуре корпоративной сети, так и за ее периметром, при подключении через общедоступные сети.

«В связи с назревшей необходимостью замены иностранных VDI, таких как Citrix, VMware и др., на аналогичные российские решения, важно обеспечить сохранение существующих сценариев работы пользователей в инфраструктуре виртуальных рабочих мест. “Вавилон” решает эту задачу через единый интерфейс пользователя для различных устройств, независимо от используемых инфраструктурных решений. Вместе с этим, более проста во внедрении по сравнению с существующими подходами на базе таких opensource продуктов, как Ansible, Puppet и их производных», – сказал директор департамента управления продуктовым портфелем Getmobit Василий Шубин.

В связи с ростом актуальности российских платформ VDI, у заказчиков появляются задачи внедрения и поддержки новых сред VDI параллельно с уже существующими. По оценке Getmobit, новая технология будет актуальна примерно для 900 тыс. рабочих мест. По данным на 2022 г., около 75% систем работали на Citrix, еще 20% на VMware. На сегодняшний день практически все крупные заказчики имеют те или иные рабочие сочетания систем виртуализации. Кроме того, российские VDI системы регулярно используются параллельно с зарубежными.

По данным аналитиков, рынок решений для виртуализации рабочих мест в России продолжает расти: в 2024 г. его рост составил от 23% до 43% по сравнению с показателями 2023 г. Объем рынка оценивается экспертами от 2,8 до 8,9 млрд руб. Эксперты сходятся в оценке ключевых игроков, в тройку входят: «Базис», «Увеон» (Группа «Астра»), «Даком М».