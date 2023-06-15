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«Сиссофт» предложит рынку отечественные системы управления инфраструктурой

«Сиссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак айтиэм» (Zodiac IT Management), компанией «Референс пойнт».

Партнерство позволит оснастить российские предприятия отечественным аналогом таких программ как Microsoft SCCM, Altiris AM, Ivanti UEM, Ansible, Puppet и др. Решение подходит для администрирования смешанных парков рабочих устройств с разными операционными системами и архитектурами.

«Зодиак айтиэм» позволяет проводить инвентаризацию АО и ПО, осуществлять дистанционную установку и обновления ПО. Все это работает в гетерогенной среде различных ОС, как российских разработчиков, так и иностранных.

«Наше сотрудничество будет способствовать расширению портфеля “Сиссофт” отечественными решениями в области систем управления ИТ-инфраструктурой. “Зодиак айтиэм” подходит для компаний любого размера, ищущих эффективное решение для управления своим парком устройств», — сказал Владимир Трифонов, менеджер по развитию инфраструктурных решений «Сиссофт».

Что выгоднее – внедрить одну интеллектуальную систему, или интегрировать несколько ИИ-сервисов?
ПО

Система управления ИТ-инфраструктурой поддерживает все распространенные стандарты администрирования (RDP, VNC, SSH, Telnet) и подходит для разнообразных управляемых узлов, поэтому подходит практически для любого ИТ-ландшафта и помогает автоматизировать инвентаризацию и настройку оборудования.

«Решение входит в реестр российского ПО и помогает компаниям обеспечить импортонезависимость своего бизнеса. ZeroConf-протоколы в системе позволяет администратору обнаружить, подключить и учесть даже неуправляемые медиаустройства. В архитектуру “Зодиак айтиэм” входит встроенный сканер сетевых портов и база знаний производителей, что значительно облегчает управление инфраструктурой и делает ее максимально прозрачной», — отметил Роман Гурьянов, ведущий разработчик компании «Референс пойнт», разработчика продукта «Зодиак айтиэм».

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