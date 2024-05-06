Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault

Российский разработчик программного обеспечения Orion soft выпустил решение для безопасного хранения и доступа к конфиденциальной информации, используемой для функционирования ИТ-инфраструктур – StarVault. Решение является полноценным аналогом Hashicorp Vault. Этот инструмент, широко использовавшийся ранее, теперь недоступен в России, а собственной альтернативы в нашей стране не было. При этом по статистике, более 80% нарушений безопасности связано с компрометацией привилегированных учетных записей. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Вся кодовая база нового решения собрана и хранится на территории России, что обеспечивает дополнительную надежность, а также позволяет Orion soft оказывать техническую поддержку продукта на всех уровнях. В ближайшие недели StarVault будет внесен в реестр российского ПО, а в будущем планируется получение сертификата ФСТЭК.

Любая ИТ-инфраструктура имеет большое количество секретов, т.е. привилегированных учетных данных, паролей, ключей и т.д., которые необходимы для безопасного получения доступа к управлению системами и приложениями. StarVault разработан для надежного хранения и управления этой конфиденциальной информацией. Кроме того, решение позволяет автоматизированно управлять сертификатами и закрывает задачу безопасной аутентификации пользователей в систему и интеграции с облачными провайдерами.

Продукт собран и полноценно функционирует на российских операционных системах «Ред ОС» и Astra Linux. При этом StarVault может быть установлен на все популярные системы, интегрируется с Kubernetes, Docker, CI/CD платформами, системами управления конфигурациями (puppet chief ansible) и др.

Еще одной особенностью решения является вендорская поддержка. Orion soft как разработчик выступает гарантом работы и безопасности использования всех компонентов продукта и оказывает полноценную техническую поддержку StarVault.

«Ранее для решения проблемы компрометации привилегированных учетных записей активно использовался Hashicorp Vault, однако сейчас компания не сотрудничает с Россией, а также поменяла условия лицензионного соглашения. В связи с этим использование данного решения на территории нашей страны стало практически невозможным и небезопасным, а альтернатив на российском рынке до недавнего времени не существовало. В связи с этим мы приняли решение начать разработку своего ПО и сейчас предлагаем рынку надежную замену западного продукта с полноценной вендорской поддержкой. Благодаря нашей многолетней экспертизе в этом направлении мы также внесли ряд определенных улучшений, например, адаптировали и значительно улучшили интерфейс управления, а также обеспечили полную совместимость с отечественными ОС, что крайне актуально для российских компаний. Кроме того, у нас есть проработанный подход, который позволяет сделать переход с зарубежного решения на наше простым, быстрым и без простоев», – отметил Максим Морарь, лидер продуктов StarVault и Nova, Orion soft.

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Orion soft – российская ИТ-компания, разработчик реестровых инфраструктурных ИТ-решений. В экосистему продуктов Orion soft входят защищенная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, CMP-платформа Cloudlink, СУБД на базе PostgreSQL Proxima DB, а также платформа терминального доступа Termit. Все продукты экосистемы Orion soft совместимы между собой и включены в реестр Минцифры.