Каталог программных решений совместимых с ОС «Атлант» пополнил продукт O&K Print Watch Linux, предназначенный для учета и контроля печати.

По результатам тестирования специалисты ГК Applite и «Ок Софт» подтвердили корректную работу совместного решения и выпустили двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители ГК Applite.

ПО O&K Print Watch Linux выпущено российской компанией с более чем 20-летней историей в области контроля печати и состоит в реестре российского ПО, как официально рекомендованное к использованию в государственных структурах.

Решение предоставляет полный контроль использования принтеров, подробную статистику по каждому пользователю и сохранения содержимого распечатанного в PDF-формате. Веб-интерфейс позволяет администрировать и управлять печатью в организации как локально, так и удаленно. Продукт обеспечивает заказчикам бесперебойность работы МФУ, помогает снизить расходы на печать до 40% и повышает информационную безопасность.

Операционная система «Атлант» –программный продукт, который использует технологии каскадно-объединенного монтирования на ранних этапах загрузки. Благодаря авторским запатентованным механизмам по управлению «слоями» программного обеспечения на каждой рабочей станции контроль целостности осуществляется еще до старта ОС, а выполнение задач технического обслуживания, в т.ч. автоматического, выполняется гарантированно (в отличие типовых Linux-решений: Аnsible, Puppet, Foreman и др.)

«Мы понимаем, что совместимость российского прикладного ПО с отечественными операционными системами имеет важное значение для развития ИТ-отрасли в стране. Поэтому одно из приоритетных направлений развития наших продуктов-обеспечение совместимости с линукс-системами. Мы рады, что наш продукт O&K Print Watch Linux присоединился к экосистеме ОС Атлант»,- сказал генеральный директор «Ок Софт» Олег Коваленко.

«Партнерство с компанией «Ок Софт» открывает перед нашими заказчиками новые возможности в управлении процессом печати в ИТ-инфраструктуре. Программный стэк O&K Print Watch Linux и ОС «Атлант» позволит компаниям оптимизировать административные и материальные ресурсы процесса печати, а также повысить безопасность за счет контроля и анализа отправляемых на печать данных» – отметил директор по стратегическому развитию ГК Applite Артем Стыценко.