N3COM
Портфель решений компании N3COM включает в себя системы спектрального уплотнения DWDM, маршрутизаторы для организации региональных сетей IP/MPLS, коммутаторы MPLS-TP для сетей технологической связи, оптическое оборудование для последней мили GPON и др. Устройства ориентированы на операторов, крупных корпоративных клиентов, ЦОДы, государственных и муниципальных организаций.
N3COM и организации, системы, технологии, персоны:
|N3COM - N3VIEW 7 7
|VK Combo 82 1
|Linux OS 9937 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
|Угорелов Андрей 6 4
|Шоржин Валерий 58 2
|Песляк Дмитрий 2 1
|Василевич Евгений 1 1
|Молчанов Борис 11 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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