Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

N3COM

N3COM

Портфель решений компании N3COM включает в себя системы спектрального уплотнения DWDM, маршрутизаторы для организации региональных сетей IP/MPLS, коммутаторы MPLS-TP для сетей технологической связи, оптическое оборудование для последней мили GPON и др. Устройства ориентированы на операторов, крупных корпоративных клиентов, ЦОДы, государственных и муниципальных организаций.


17.12.2024 Система управления N3view компании N3Com включена в реестр российского ПО 1
12.11.2024 N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN 1
12.09.2024 Компания N3Com представила новые модульные Ethernet-коммутаторы для опорной корпоративной сети 1
21.02.2024 N3COM представляет обновленную линейку маршрутизаторов агрегации для мобильных операторов. 1
30.11.2023 Компания N3COM модернизирует транспортную сеть DWDM ПАО «Вымпелком» 1
29.11.2023 билайн модернизировал транспортную сеть в рамках проекта «Южный транзит» 1
24.10.2023 N3com и «АМТ-груп» подписали соглашение о партнерстве 1
17.10.2023 N3COM представляет линейку управляемых коммутаторов L2+ 1
08.06.2023 N3com представила решение для организации высокоскоростных соединений «последней мили» GPON 1
17.05.2023 Решения N3COM будут представлены в продуктовом портфолио крупнейшего ИТ-дистрибьютора OCS 1
21.02.2023 N3COM представляет обновленную систему спектрального уплотнения для операторов фиксированной связи и ЦОДов 1
12.01.2023 N3com, «Вымпелком» и СПбГУТ провели совместные испытания нового сетевого оборудования 1
21.11.2022 Производитель сетевого оборудования N3com объявил о выходе на российский рынок 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

N3COM и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 9
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 8
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 7
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 717 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 3
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 125 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 2
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 238 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 500 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 24 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
N3COM - N3VIEW 7 7
VK Combo 82 1
Linux OS 9937 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Угорелов Андрей 6 4
Шоржин Валерий 58 2
Песляк Дмитрий 2 1
Василевич Евгений 1 1
Молчанов Борис 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Казахстан - Республика 5526 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Ближний Восток 2943 1
Европа 21767 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 1
Грузия 1240 1
Закавказье - Transcaucasia 122 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще