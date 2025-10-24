Разделы

Multi-site MultiSite Мультисайт


СОБЫТИЯ

24.10.2025 Эксперты «К2Тех» оценили рынок сетевой инфраструктуры ЦОД 1
24.01.2022 Валерий Лутошкин -

Без современной сетевой инфраструктуры развитие бизнеса невозможно

 1
24.01.2022 Централизованное управление сетью ЦОД сокращает издержки и число ошибок 1
04.07.2016 Концерн «Энергомера» подвел итоги развития системы Infor SyteLine 1
16.02.2012 Вышла MySQL Cluster версии 7.2 с новым интерфейсом Memcached API для NoSQL 1
21.04.2010 IBM анонсирует новые блейд-серверы Power7, ПО и услуги для сокращения ИТ-затрат 1
22.11.2000 Infocom создаст коммерческий Центр хранения данных на территории Украины 1

Новые Телесистемы 4 1
Cisco Systems 5213 1
Huawei 4178 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 185 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 1
IBM - International Business Machines Corp 9542 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 1
Intel Corporation 12492 1
SAP SE 5413 1
Oracle Corporation 6848 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
IBM Global Financing 30 1
IBM Global Technology Services 38 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 55 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11839 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31637 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71917 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6613 3
APIC контроллер - Application Policy Infrastructure Controller 3 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 240 2
Leaf-Spine - Clos fabric - Клоза - архитектура - сетевая топология 14 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31062 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9903 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9758 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22725 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11252 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 340 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2919 2
Single-Pod 1 1
Network-centric - Сетецентричность - Сетецентрические управляющие системы 4 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 344 1
GBIC - GigaBit Interface Converter - стандарт передатчиков 49 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 231 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14616 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21794 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10489 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2208 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4458 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11122 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3899 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1852 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 978 1
Управляемость - Manageability 1900 1
Blade-server - Блейд-сервер 230 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1366 1
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 119 1
Управление финансами - Financial management 631 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1032 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 801 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2612 1
DevOps - Development и Operations 1030 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 875 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2329 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3933 1
Cisco ACI Multi-POD 6 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 2
IBM Systems Director 9 1
Intel NetStructure 23 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1987 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 308 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1084 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 163 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1389 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1006 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1775 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Pentium III 781 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1900 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 1
IBM DB2 392 1
ANSI Fortran 61 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 58 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 286 1
IBM iSeries 26 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
Ulin Tomas - Улин Томас 8 1
Лутошкин Валерий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 154932 2
Украина 7762 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18001 1
Беларусь - Белоруссия 5992 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 967 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53239 1
Канада 4971 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 167 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 985 1
Куба - Республика 393 1
Украина - Киев 1138 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 119 1
Украина - Львов 99 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11622 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50766 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5987 1
Энергетика - Energy - Energetically 5462 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8464 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1409 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1954 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1542 1
Металлы - Серебро - Silver 790 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6161 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5803 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3339 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20102 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6230 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54448 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7214 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 197 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 86 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395207, в очереди разбора - 732192.
Создано именных указателей - 184870.
