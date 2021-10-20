Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ethernet
Семейство технологий пакетной передачи данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1692, упоминаний - 2398
Ethernet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минасян Карине 91 9
|Кореш Виктор 71 8
|Анкилов Константин 49 7
|Путин Владимир 1820 6
|Евдокимов Андрей 54 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
|Steve Jobs - Стив Джобс 700 4
|Танюхин Дмитрий 21 4
|Зискинд Леонид 6 4
|Шевченко Евгений 55 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Брюквин Юрий 196 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Рейман Леонид 408 3
|Карпов Илья 27 3
|Чапчаев Андрей 33 3
|Болмосов Эдуард 6 3
|Вексельберг Виктор 96 3
|Приданцев Сергей 82 3
|Сидоров Сергей 22 3
|Кочетков Владислав 135 3
|Опанасенко Всеволод 100 3
|Брыкин Арсений 37 3
|Иванов Михаил 63 2
|Чубайс Анатолий 105 2
|Свердлов Денис 163 2
|Сяо Хайцзюнь 27 2
|Лебедев Александр 16 2
|Whitman Meg - Уитман Мэг 89 2
|Burns Tom - Бернс Том 18 2
|Кусков Денис 150 2
|Гольцов Александр 23 2
|Мылицын Роман 79 2
|Кадейшвили Алексей 14 2
|Su Bill - Су Билл 5 2
|Светлаков Александр 5 2
|Моторко Андрей 33 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Горшенин Максим 15 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757302, в очереди разбора - 660992.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757302, в очереди разбора - 660992.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru