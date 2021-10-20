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Ethernet
Семейство технологий пакетной передачи данных


20.10.2021 Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
12.10.2021 В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 1
12.10.2021 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса 1
11.10.2021 Российское средство криптографической защиты информации расширяет область применения 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 1
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
21.09.2021 Microsoft заставила Windows 11 занимать меньше места на диске 1
13.09.2021 Выпущен крошечный ПК на таинственном процессоре китайской разработки 1
08.09.2021 Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати 1
07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов 1
01.09.2021 Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310 1
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
29.07.2021 Создан супердорогой бронебойный ноутбук с огромным временем работы. Видео 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
28.07.2021 Продукция концерна «Автоматика» разрешена к применению на предприятиях «Газпром нефти» 1
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 1
07.07.2021 Intel собирает «старую гвардию» для разгрома AMD. В компанию вернулась создатель самых знаменитых процессоров 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 2
23.06.2021 Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены 1
16.06.2021 Новое решение от Western Digital ускоряет принятие решений на оконечных устройствах 1
15.06.2021 TP-Link представила новый бренд профессионального видеонаблюдения VIGI в России 2
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 2
04.06.2021 Asus представляет новый мини-ПК PN41 1
02.06.2021 МТС запустила платформу для разработки IoT решений 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 1
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 1
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К 1
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть 1
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 2
21.04.2021 Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео 1
19.04.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам 1
12.04.2021 Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов 1
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 1
31.03.2021 Cisco предложила новую инфраструктуру для интернета будущего 1
17.03.2021 Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео 1
16.03.2021 TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала RE550. Цена. Фото 2

Публикаций - 1692, упоминаний - 2398

Ethernet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4152 214
Samsung Electronics 5633 123
Nvidia Corp 2011 111
Microsoft Corporation 11017 101
HP Inc. 2898 83
Apple Inc - Эппл Рус 7680 78
AMD - Advanced Micro Devices 1664 71
Lenovo Group 1636 66
Sony 2319 63
Dell EMC 2387 63
Acer Group 1357 60
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 59
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 53
Cisco Systems 2037 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 49
Google LLC 7128 49
Huawei 2726 49
Toshiba Corporation 1077 47
LG Electronics 1832 44
TP-Link 158 41
Xiaomi 904 40
VMware 1829 38
Акадо Телеком - Комкор 606 37
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 36
IBM 3527 36
ZyXEL Communications 167 34
HP - Hewlett-Packard 881 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 32
Seiko Epson Corporation 311 31
Netgear 162 31
Xerox 511 30
Ростех - Ростехнологии 2230 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 29
D-Link 189 28
Qtech - Кьютэк 96 27
Panasonic 1115 27
Fujitsu 739 26
Philips 695 23
Mellanox Technologies 69 23
Facebook 3765 22
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 24
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
Родник 45 8
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 6
Kickstarter 95 5
BMW 248 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 5
Газпром ПАО 518 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
Yamaha 37 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 3
Visa International 1344 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 3
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 84 3
Уралсиб Банк 389 2
X5 Group 599 2
Renault - Рено Россия 87 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Почта России ПАО 1570 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Росгосстрах 182 2
re:Store 106 2
Hyundai Motor 144 2
Carl Zeiss 174 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
AliExpress 275 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 11
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Роснано 456 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 6
Правительство РФ 2200 5
Пентагон - Министерство обороны США 277 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Правительство Москвы 649 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 4
Linux Foundation 157 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 5 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 2
ONF - Open Networking Foundation 14 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 4 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 673
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 647
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 360
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 281
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 207
DDR - Double data rate 1066 167
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 157
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 143
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 138
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 136
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 126
3G - Стандарт мобильной связи 3709 122
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 115
PoE - Power over Ethernet 275 96
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 304 95
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 85
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 80
Gigabit Ethernet 356 78
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 78
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 78
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 76
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 74
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 73
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 281 68
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 65
МФУ - Многофункциональное устройство 581 64
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 63
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 56
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 56
ARM64 - Архитектура процессора 1017 56
USB Type-C - USB-C 901 55
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 55
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 53
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 51
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 50
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 50
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 48
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 48
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 47
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 46
Microsoft Windows 10 6612 183
Google Android 10750 158
Linux OS 4243 126
Nvidia GeForce GTX 2054 113
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 86
Intel Core - Семейство процессоров 863 86
Apple iOS 5741 75
Intel Core i - Cерия процессоров 352 73
Microsoft Windows 8 1228 72
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 71
Microsoft Windows 7 1662 67
Google YouTube - Видеохостинг 1706 61
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 46
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 44
Apple Mac 1454 44
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 44
Google Play - Google Store - Android Market 2515 43
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 40
Microsoft Skype 1462 40
Intel x86 - Архитектура процессора 991 38
Intel Celeron - Серия процессоров 250 37
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 37
Apple iPad 3263 36
Google Android TV 173 35
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 33
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 32
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 31
Apple AirPrint 97 29
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 28
Nvidia GeForce GT 153 28
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 166 26
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 23
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 320 23
Corning Gorilla Glass 496 20
Apple macOS 922 20
Microsoft Windows XP 883 20
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 20
Xiaomi PatchWall 30 19
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 18
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 18
Минасян Карине 91 9
Кореш Виктор 71 8
Анкилов Константин 49 7
Путин Владимир 1820 6
Евдокимов Андрей 54 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Steve Jobs - Стив Джобс 700 4
Танюхин Дмитрий 21 4
Зискинд Леонид 6 4
Шевченко Евгений 55 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Брюквин Юрий 196 4
Никифоров Николай 1126 3
Смирнов Алексей 142 3
Рейман Леонид 408 3
Карпов Илья 27 3
Чапчаев Андрей 33 3
Болмосов Эдуард 6 3
Вексельберг Виктор 96 3
Приданцев Сергей 82 3
Сидоров Сергей 22 3
Кочетков Владислав 135 3
Опанасенко Всеволод 100 3
Брыкин Арсений 37 3
Иванов Михаил 63 2
Чубайс Анатолий 105 2
Свердлов Денис 163 2
Сяо Хайцзюнь 27 2
Лебедев Александр 16 2
Whitman Meg - Уитман Мэг 89 2
Burns Tom - Бернс Том 18 2
Кусков Денис 150 2
Гольцов Александр 23 2
Мылицын Роман 79 2
Кадейшвили Алексей 14 2
Su Bill - Су Билл 5 2
Светлаков Александр 5 2
Моторко Андрей 33 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Горшенин Максим 15 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 484
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 131
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 127
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 59
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 47
Япония 2760 40
Европа 3730 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 23
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 18
Индия - Республика 2161 17
Восточная Европа 1669 17
Германия - Федеративная Республика 3614 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 17
Россия - СФО - Новосибирск 1956 16
Ближний Восток 1468 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 15
Африка 1482 12
Украина 3347 12
Россия - Приморский край - Приморье 604 12
Южная Корея - Республика 1450 11
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 11
Россия - Кемерово 308 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 10
Россия - Владивосток 864 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 10
Китай - Тайвань 589 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Азия - Азиатский регион 1512 10
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 9
Россия - Сибирь 872 9
Россия - Сочи 910 9
Россия - Рязань 353 9
Канада 1294 9
Франция - Французская Республика 2112 9
США - Калифорния 969 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 51
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 11
Русский язык 970 11
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 3
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