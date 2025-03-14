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Компания Origo объявляет о начале продаж новых моделей медиаконвертеров Fast/Gigabit Ethernet

Компания Origo объявляет о начале продаж с российского склада новых моделей медиаконвертеров Fast/Gigabit Ethernet с дальностью передачи данных от 550 м до 20 км. Об этом CNews сообщили представители Origo.

Новинки предназначены для применения в корпоративных, ведомственных и операторских сетях связи, которым требуется простое и надежное в эксплуатации решение для объединения территориально удаленных сегментов LAN, подключения медных сегментов к оптическим и организации широкополосного доступа в интернет по технологии FTTH.

Преимущества новых медиаконвертеров Origo

Стабильная работа на больших расстояниях – 550 м, 2 км, 15 км или 20 км.

Высокая скорость передачи данных – поддержка стандартов Fast Ethernet (100 Мбит/с) и Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с).

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Компания Origo объявляет о начале продаж новых моделей медиаконвертеров Fast/Gigabit Ethernet

Гибкость подключения – поддержка различных типов интерфейсов (для одномодового/многомодового кабеля, сменного SFP-модуля).

Поддержка WDM – позволяет организовать прием и передачу данных по одному оптическому волокну.

Простота установки и эксплуатации – медиаконвертеры не требуют настройки, индикация на корпусе позволяет отслеживать состояние и скорость подключения в реальном времени.

Компактное и надежное исполнение – металлический корпус 7 x 9 x 2,6 см защищает внутренние компоненты от повреждения.

В настоящий момент в линейке представлены

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OMCG01LC, один порт 1000Base-T (RJ-45), один порт 1000Base-X SFP, совместим с трансиверами Origo серии OFM3xx, дальность – от 550 м до 20 км (зависит от трансивера)

OMCG20SC-BXU и OMCG20SC-BXD, поддержка WDM, работают в паре один порт 1000Base-T (RJ-45), один порт 1000Base-LX (SC) для одномодового оптоволокна; дальность – до 20 км.

OMCF20SC-BXU и OMCF20SC-BXD, поддержка WDM, работают в паре один порт 100Base-TX (RJ-45), один порт 100Base-FX (SC) для одномодового оптоволокна; дальность – до 20 км.

OMCF15SC, один порт 100Base-TX (RJ-45), один порт 100Base-FX (SC) для одномодового оптоволокна, дальность – до 15 км.

OMCF02SC, один порт 100Base-TX (RJ-45), один порт 100Base-FX (SC) для многомодового оптоволокна, дальность – до 2 км.

Медиаконвертеры доступны для заказа с российского склада компании у дистрибьюторов и партнеров Origo. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет: OMCG01LC – $28, OMCG20SC-BXU, OMCG20SC-BXD – $60, OMCF20SC-BXU – $50, OMCF20SC-BXD – $48, OMCF15SC – $47, OMCF02SC – $42.

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