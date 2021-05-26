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Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet

Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet новыми моделями DMC-G02SC, DMC-G10SC, DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU. Устройства оснащены встроенным SC-разъемом для подключения одномодового или многомодового оптического кабеля и способны увеличить протяженность гигабитных сегментов сети до 550 м, 10 км и 20 км.

Новинки рекомендуются для применения в корпоративных, ведомственных и операторских сетях связи, которым требуется простое и надежное в эксплуатации решение для: объединения территориально удаленных сегментов LAN; модернизации сетевой инфраструктуры и подключения традиционных медных сегментов к оптическим сетям; организации широкополосного доступа в Интернет по технологии FTTH.

Для заказа доступны:

DMC-G02SC – автономный гигабитный медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T для подключения витой пары и 1 портом 1000Base-SX с SC-разъемом для подключения многомодового оптического кабеля. Максимальная дальность передачи данных – 550 м.

DMC-G10SC – автономный гигабитный медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-LX с разъемом SC для подключения одномодового оптического кабеля. Максимальная дальность передачи данных – 10 км.

DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU – автономные гигабитные WDM-медиаконвертеры с 1 портом 100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-LX с SC-разъемом для подключения одномодового оптического кабеля. Устройства работают в паре и обеспечивают одновременный прием и передачу данных по одному кабелю, используя для этого разные длины волн – 1310 нм и 1550 нм. Максимальная дальность передачи данных – 20 км.

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медиаконвертеры D-Link Gigabit Ethernet

Конструктивно новинки реализованы в металлическом корпусе с внешним блоком питания, не требуют предварительной настройки, просты в установке и эксплуатации. Устройства поддерживают управление потоком IEEE 802.3х автоопределение полярности кабеля MDI/MDI-X, автосогласование скорости и режима работы на порту для витой пары. Функция оповещения о разрыве соединений LFP (Link Fault Pass-through) позволяет администратору сети быстро диагностировать проблему с подключением и тем самым сократить время простоя.

Также в линейку автономных гигабитных медиаконвертеров D-Link входит модель DMC-G01LC с поддержкой сменных SFP-модулей.

Новые медиаконвертеры доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей:

DMC-G10SC – $48;

DMC-G02SC – $56;

DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU – $56 и $48 соответственно.

Эльяс Касми

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