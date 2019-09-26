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Ciena представила аналитику по сетям со сквозной коммутацией пакетов

Телеком Инфраструктура

Согласно данным аналитических исследований Ciena, в последние несколько лет, благодаря постепенному переходу от традиционных транспортных технологий на решения Ethernet операторского класса, рост затрат, связанных с экспоненциальным ростом трафика данных, стал уменьшаться.

В то же время новые ресурсоемкие приложения, появлению которых способствуют технологии беспроводной связи, малые соты, оконечные устройства на базе компьютеров, возможности подключения центров обработки данных (ЦОД) и распространение высокоскоростных бизнес-сервисов Ethernet приводят к очередному скачкообразному повышению требований, предъявляемых к пропускной способности.

Следующим логическим шагом для повышения пропускной способности городской сети Ethernet становится подключение к 100-гигабитному Ethernet (GbE). Такие соединения одновременно играют роль инфраструктурного решения и предлагают возможности для предоставления новых услуг, в результате чего происходит преобразование сети для удовлетворения потребностей клиентов следующего поколения. Тем не менее многие предложения, поступающие от сообщества поставщиков, лишены наборов функций, необходимых операторам, или предлагаются по ценам, которые ухудшают экономику сетей и затрудняют анализ ситуации.

Пакетные технологии, такие как Ethernet операторского класса, принципиально улучшают кривую издержек, устраняя известный разрыв между ростом трафика и связанным с ним доходом от услуг. По мере увеличения объемов трафика данных в сети сокращение затрат в расчете на каждый бит информации и более гибкое масштабирование полосы пропускания обеспечивают улучшение с точки зрения физической емкости. Но для эффективной монетизации этой дополнительной емкости требуются разнообразные средства эксплуатации и гибкие возможности развертывания.

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