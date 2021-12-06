Zyxel превратит электричество в скоростной интернет

Компания Zyxel Networks привезла в Россию, страны СНГ и Украину адаптер PLA6457 G.hn wave 2 Powerline Pass-thru Gigabit Ethernet. Устройство использует электрическую сеть дома для передачи интернет- и локального траффика, увеличивая и расширяя топологию сети.

Многие полагают, что проводная сеть является более надежным решением, чем беспроводная. Ведь Wi-Fi сигнал слабеет, проходя через бетонные стены или межэтажные покрытия многоквартирных домов. Это сказывается на скорости и надежности соединения.

В таких ситуациях применение Powerline адаптеров позволяет расширить домашнюю проводную сеть без сложной настройки параметров соединения и прокладывания дополнительных кабелей. Таким образом и в обычных квартирах, и в загородных домах с несколькими этажами пользователи подключают вновь появившиеся в доме устройства: ноутбуки, игровые приставки, телевизоры.

Новый адаптер PLA6457 G.hn Powerline является одним из первых продуктов в обширном портфеле предлагаемых Zyxel устройств Powerline, применяющих новейшую технологию стандарта G.hn wave 2. По сравнению с широко используемым в настоящее время стандартом HomePlug AV, технология G.hn вдвое увеличивает скорость передачи данных и обеспечивает увеличение покрытия сети, а также улучшает защиту от помех и стабильность соединения при стриме «тяжелого» мультимедийного контента.

Zyxel PLA6457

Адаптеры с конструкцией pass-through позволяют не только использовать электрическую проводку в качестве сетевого кабеля, но и подавать питание на электрическое устройство, подключенное к той же электрической розетке. Новинки подготавливаются к работе как устройства Plug-and-Play. Это означает, что для их соединения через электропроводку и начала работы требуется лишь вставить в две электрические розетки по адаптеру Powerline. Устройство занимает мало места и оборудовано светодиодным индикатором скорости сетевого соединения. Если же данные не передаются, то PLA6457 автоматически переключается в режим ожидания для экономии электроэнергии.

Адаптер Zyxel PLA6457 G.hn 2400 Wave 2 Powerline Pass-thru Gigabit Ethernet обеспечивает канальную скорость до 2400 Мбит/сек. Понятие канальной скорости подразумевает скорость передачи всего объема траффика: управляющих пакетов, служебной информации и полезных данных. При этом скорость передачи полезных данных не превышает 1000 Мбит/сек и зависит от качества электропроводки. К порту Gigabit Ethernet можно подключать Ethernet-устройства на гигабитных скоростях для улучшения качества воспроизведения видео и онлайновых игр.

О компании Zyxel Networks

Zyxel разрабатывает и производит полный спектр устройств для организации надежной современной сетевой инфраструктуры:

- Шлюзы безопасности и межсетевые экраны

- Промышленные и домашние коммутаторы

- Точки доступа Wi-Fi

- LTE решения по доступу в интернет для бизнеса и дома

- Решения для усиления сотового сигнала в труднодоступных местах и зданиях

- Домашние роутеры

Все эти устройства объединены в единую экосистему централизованного управления сети Zyxel Nebula, позволяющую предприятиям существенно экономить на построении и поддержке сети.