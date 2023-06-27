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Новые взрывозащищенные коммутаторы TFortis с ИБП и автоматической перезагрузкой подключенных IP-камер

Линейку продукции TFortis российского производителя Fort Telecom пополнили коммуникационные устройства, необходимые для подключения IP-камер в составе систем IP-видеонаблюдения на объектах со взрывоопасными средами. TFortis PSW+UPS-Ex – это управляемые взрывозащищенные коммутаторы, к которым могут быть подключены восемь (модель PSW-2G8F+UPS-Ex), 6 (PSW-2G6F+UPS-Ex) или четыре (PSW-2G+UPS-Ex) IP-камеры. Каждая из моделей поддерживает технологию РоЕ+, имеет встроенный источник бесперебойного питания с горячей заменой, а также систему грозозащиты по Ethernet-портам (до 2 кВ) и линии питания 230 В переменного тока (до 4 кВ). Кроме того, взрывозащищенные коммутаторы снабжены двумя Uplink-портами стандарта 1000Base-X c SFP-разъемом и встроенным оптическим кроссом. Класс защиты от пыли и влаги – IP66-IP67. Коммутаторы серии PSW+UPS-Ex бесперебойно работают при температуре окружающей среды от -60 до +40 °С и имеют пятилетнюю гарантию производителя. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Новинки TFortis PSW+UPS-Ex российского производителя Fort Telecom – решение для объектов, где необходимо применять взрывозащищенное оборудование, например, для предприятий нефтехимической и добывающей отраслей, различных перерабатывающих производств. Управляемые взрывозащищенные коммутаторы TFortis PSW+UPS-Ex с ИБП в отдельном блоке с возможностью «горячей» замены батареи без прерывания процесса коммутации, и РоЕ+ (маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB+H2 T6 Gb) предназначены для работы в составе систем видеонаблюдения именно на подобных объектах.

В серии PSW+UPS-Ex представлены три модели взрывозащищенных коммутаторов. PSW-2G8F+UPS-Ex рассчитан на подключение восемь IP-камер (максимальная мощность питания PoE+, подаваемого на каждый порт, составляет 30 Вт), модель PSW-2G6F+UPS-Ex – шесть IP-камер (60 Вт на двух портах и до 30 Вт на любом из портов), PSW-2G+UPS-Ex – четырех (до 60 Вт на каждом из портов). PoE-бюджет любого взрывозащищенного коммутатора данной серии составляет 160 Вт, а расстояние передачи данных и PoE-питания – до 100 м.

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Новые взрывозащищенные коммутаторы TFortis с ИБП и автоматической перезагрузкой подключенных IP-камер

Каждый из коммутаторов для скоростной передачи данных по волоконно-оптической линии имеет два Uplink-порта стандарта 1000Base-X c SFP-разъемом, и поддерживает цепочечную и кольцевую топологии сети. Для удобного подсоединения оптических кабелей взрывозащищенные коммутаторы имеют встроенный оптический кросс. Устройство состоит из двух модулей в Exd-исполнении: блока коммутатора и АКБ (литий-железо-фосфатная батарея), которые соединены двумя кабелями с быстросъемными взрывозащищенными разъемами. Такое решение позволяет производить «горячую» замену батареи. Оба блока размещены в надежных металлических кожухах и защищены от пыли и влаги (класс защиты IP66/ IP67).

Гигабитные взрывозащищенные коммутаторы PSW+UPS-Ex обладают и такой функцией, как перезагрузка в автоматическом режиме подключенных к ним IP-камер. Эта функция активируется при нарушении соединения с камерой, отсутствии ответов на служебные запросы, снижении скорости передачи потоков или же – по заранее заданному расписанию. Кроме того, коммутаторы могут зеркалировать порты и проверять целостность кабеля на «медных» портах Fast Ethernet («кабельный тестер»).

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безопасность

Встроенный ИБП может обеспечить резервное питание собственно коммутаторов и IP-камер. Время автономной работы зависит от наличия/величины РоЕ-нагрузки может достигать 42 часов 20 минут. От влияния импульсных помех устройства защищает встроенная система грозозащиты по Ethernet-портам (до 2 кВ) и линии питания 230 В переменного тока (до 4 кВ). Пятилетняя гарантия производителя и срок наработки на отказ не менее 75 тыс. часов

Специализированные Ethernet-коммутаторы во взрывозащищенном исполнении TFortis PSW+UPS-Ex со встроенным ИБП получили сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (№ ЕАЭС RU C-RU.AЖ58.B.03659/23).

Новые взрывозащищенные коммутаторы серии PSW+UPS-Ex с ИБП уже в продаже.

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