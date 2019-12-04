Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД

О том, почему в таможенных органах сложно применять отечественные СУБД, придется ли ФТС делиться своим ЦОДом с другими госорганами и что не так с централизованным бухгалтерским учетом Федерального Казначейства, в интервью CNews рассказал заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Денис Терещенко.

Серверы полностью российского производства — не для больших ЦОДов

CNews: В ФТС реализуется Программа развития информационно-коммуникационных технологий. Ее финальная точка — конец 2020 года. Можно ли говорить о том, что ее реализация идет по намеченному плану?

Денис Терещенко: Мероприятия, которые были запланированы на этот год, постепенно подходят к стадии завершения. О чем идет речь? Главный вопрос, который стоял перед нами, — повышение надежности и бесперебойности функционирования наших информационных систем. Нам удалось свести к минимуму количество нештатных ситуаций. Это была кропотливая работа, связанная с обновлением всей информационно-технической составляющей, как на программном уровне, так и на аппаратном.

Во время нашей прошлой встречи мы говорили о запуске электронных таможен и Центров электронного декларирования, в которых будут сосредоточены все операции, связанные с декларированием. Если в прошлом году в России было более 600 мест оформления, то к концу 2020 года весь декларационный массив будет сосредоточен в 16 центрах электронного декларирования. Сегодня уже функционируют 12 из них.

Вторая задача, которую мы для себя решали, — это изменение архитектуры наших программных средств. За общую информатизацию всех наших процессов отвечало 81 программное средство, все они — разработка ФТС России. Однако эксплуатировать такое количество программных средств достаточно сложно. Поэтому в настоящее время мы сводим их в более крупные системы, которые будут работать на единых платформенных решениях. В этом году планируем на четверть сократить количество систем, и примерно на столько же — в следующем году. Отмечу, что укрупнение происходит без потери функционала. Все вычислительные информационные ресурсы поднимаются на уровень центра.

Денис Терещенко: Нам удалось свести к минимуму количество нештатных ситуаций

И третья задача, которую мы ставили перед собой на этот год, касается запуска процесса создания Центра обработки данных ФТС России. Он создается на базе таможни в городе Тверь. Уже ведется работа по подключению площадки, где будет размещаться ЦОД к теплосетям и электросетям города — они будут закончены в ноябре следующего года. Также мы заключили контракт на проектирование информационно-технической инфраструктуры будущего ЦОДа и реконструкцию административного здания таможни под задачи ЦОДа. На базе конкретных проектных решений, которые подготовят исполнители, начнутся фактические работы по строительству и оснащению ЦОДа. Это также произойдет в следующем году. Окончание строительства запланировано на первое полугодие 2022 года. И уже после этого начнутся работы по закупке и монтажу оборудования, которые мы надеемся завершить к концу 2022 года. Таким образом, в первом квартале 2023 года можно ждать запуска ЦОД в эксплуатацию.

CNews: Появилась ли у вас уже какая-либо стратегия относительно перспективных закупок серверного оборудования, в частности для ЦОДа?

Денис Терещенко: Мы провели детальный анализ рынка серверного оборудования с учетом потребностей ЦОДа и пришли к тому, что в едином реестре российской радиоэлектронной продукции отсутствует оборудование, обеспечивающее необходимый уровень производительности и отказоустойчивости. Аппаратные решения, представленные в реестре, могут решать отдельные локальные задачи в одном таможенном органе. Для больших центров обработки данных, каким будет наш ЦОД в Твери, нужны альтернативные решения.

Вместе с тем в России сейчас появляются ОЕМ-производители, которые заключают соответствующие соглашения с крупными производителями и обеспечивают сборку оборудования на территории Российской Федерации, в том числе, кстати, класса hi-end. Например, аукцион на поставку серверов баз данных для нашего ЦОДа выиграла российская компания, которая использовала комплектующие и технологии одного из мировых лидеров в этой области.

Поэтому, скорее всего, будем использовать либо импортное оборудование, либо оборудование российских производителей, осуществляющих крупную узловую сборку. А оборудование полностью российского производства мы рассматриваем с целью его применения в таможенных органах Российской Федерации.

CNews: Возникают ли какие-то непредвиденные ИТ-задачи, не прописанные в утвержденной программе, но становящиеся крупными проектами?

Денис Терещенко: Да, но я бы не назвал их непредвиденными, они тоже плановые, просто не нашли отражения в комплексной программе развития ИТ-инфраструктуры. Эти задачи появились уже по ходу ее реализации.

Например, это достаточно интересный, на наш взгляд, проект по введению электронного Tax Free в Российской Федерации. Все помнят, что в преддверии Чемпионата мира по футболу в стране впервые была запущена технология возврата НДС на товары из отечественных магазинов, но это была бумажная технология. Человек совершал покупку, ему выписывался чек Tax Free и при вывозе товаров с территории России таможенный инспектор на бумажном чеке ставил печать. После этого покупатель возвращал НДС в пункте возврата.

Сейчас этот проект видоизменяется: мы в электронном виде собираем информацию о чеках из магазинов, и в тот момент, когда турист покидает страну, он подходит к инспектору, который в электронном виде получает информацию о купленных товарах. Эта информация автоматически становится известна в пункте возврата НДС и так же автоматически передается в Федеральную налоговую службу.

С 1 октября 2019 года эксперимент начался в таможенных органах Московского авиационного узла — в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково. К концу года мы подведем его итоги, после чего примем решение о тиражировании доработанного решения во все пункты пропуска.

Если говорить о других важных проектах, то я бы отметил снижение беспошлинного порога интернет-торговли — с 1 января 2019 года порог составил 500 евро, а с 1 января 2020 года уменьшится до 200 евро. С учетом современных мировых тенденций ожидается, что эти значения будут снижаться и дальше. Это значит, что потенциально весь объем интернет-покупок может облагаться пошлинами или специальными платежами. Сейчас общий объем интернет-отправлений оценивается примерно в один миллион посылок в день. Таким образом, наша информационная система должна быть адаптирована для того, чтобы обрабатывать такое количество посылок. Причем, не просто автоматически рассчитать соответствующий платеж, а еще и проверить эту посылку на предмет запрещенных вложений. Это достаточно большая нагрузка и серьезный вызов для нашей информационной системы. Но те работы, которые нами уже проведены, позволят решить этот вопрос.

Помимо этого мы работаем над созданием и запуском новой информационной системы «Пункт пропуска». Ее основная цель — полная автоматизации процесса от поднятия шлагбаума и всех проверочных мероприятий до физического выезда с пункта пропуска. Такие решения, например, используются в Китае.

«ИТ-бюджет сформирован, но для ЦОДа, возможно, понадобится дополнительное финансирование»

CNews: Вы уже сформировали ИТ-бюджет на следующий год?

Денис Терещенко: Да, трехлетний — с 2020 по 2022 год. Средняя величина годового финансирования — чуть более пяти миллиардов рублей. Бюджет не дефицитный, но нельзя исключать, что потребуется дополнительное финансирование. Половина бюджета расходуется на эксплуатацию уже имеющихся систем. Сюда входят техническая и инженерная инфраструктура, связь, программные средства. Другая половина — это развитие с точки зрения софта и закупок оборудования. Дополнительное финансирование, о котором я упомянул, потребуется на оснащение Центра обработки данных ФТС России.

CNews: Динамика ИТ-бюджета — к увеличению или к уменьшению?

Денис Терещенко: Цифры остаются примерно на одном уровне.

CNews: А кадровая динамика? Сколько у вас сейчас работает ИТ-специалистов?

Денис Терещенко: В ФТС России работает около двух тысяч должностных лиц, которые занимаются ИТ-вопросами. Информационно-техническая служба есть в каждом таможенном органе. Существуют и специализированные подразделения в Центральном аппарате. Речь о Главном управлении информационных технологий, которое определяет информационно-техническую политику, и Центральном информационно-техническом таможенном управлении, которое обеспечивает эксплуатацию. В зависимости от уровня иерархии подразделения варьируется количество и сложность решаемых задач, а следовательно и число прикрепленных специалистов. Скажем, в Дальневосточном таможенном управлении больше людей, чем в отдельном пункте пропуска.

Впрочем, мы понимаем, что проводимые реформы и создание центров электронного декларирования потребуют перераспределения штата. Со временем приоритетное значение будут иметь 16 точек, в которых будут сконцентрированы все вопросы, связанные с оформлением деклараций в электронном виде. В этих точках должны быть сосредоточены лучшие специалисты, которые будут обеспечивать бесперебойное функционирование информационных систем. В связи с этим предъявляются новые особые требования к профессиональной подготовке должностных лиц, изменяется их функционал.

CNews: Это будет именно перераспределение штата или его увеличение?

Денис Терещенко: Мы будем исходить из имеющихся ресурсов.

«Получаем документы из ФНС за полминуты»

CNews: Как строится электронное взаимодействие таможни с другими ведомствами, в частности с Федеральной налоговой службой?

Денис Терещенко: Сейчас мы взаимодействуем с 42 контрагентами с помощью СМЭВ. Это 33 федеральных органа исполнительной власти и 9 организаций, из информационных систем которых мы можем получать абсолютно все необходимые документы. Под организациями имеется в виду, например, Центр развития перспективных технологий — это оператор, обеспечивающий функционирование системы маркировки.

При этом мы достигли очень неплохих показателей по скорости взаимодействия: с момента направления запроса на получение разрешительного документа до поступления этой информации в ЕАИС ТО проходит максимум 30 секунд.

Если говорить конкретно про Федеральную налоговую службу, то у нас сложилось длительное и очень плотное информационное взаимодействие. Помимо эксперимента с Tax Free мы реализовали совместный проект по возврату НДС — подтверждению нулевой ставки при экспорте. Когда таможенные органы оформляют экспортные декларации и фиксируют фактический вывоз оформленных товаров за пределы Российской Федерации, экспортер может запросить в ФНС России возврат НДС. Налоговый орган должен убедиться, что этот товар действительно оформлен и вывезен за пределы Российской Федерации. Эти данные мы передаем онлайн в электронном виде. Таким образом, экспортер избавлен от необходимости вести комплект документов, подтверждающих, что товар действительно оформлен и вывезен.

CNews: Готовитесь ли вы к переходу в Гособлако (Государственная единая облачная платформа, ГЕОП)?

Денис Терещенко: Да, мы принимаем участие в этом эксперименте, как и некоторые другие федеральные органы. В рамках этого проекта мы будем получать из Гособлака вычислительные ресурсы, необходимые для обеспечения производительности и необходимого уровня отказоустойчивости наших информационных систем до момента запуска в эксплуатацию Главного ЦОДа ФТС России. Рассчитываем, что к марту 2020 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и Постановления Правительства по ГЕОП, мы получим эти вычислительные ресурсы на одной из коммерческих площадок. После запуска ЦОДа он станет одной из составных частей Гособлака.

CNews: Это будет означать, что вашими ресурсами будут пользоваться и другие ведомства?

Денис Терещенко: Этот вопрос еще нуждается в дополнительной проработке.

«Заместили треть телекоммуникационного оборудования»

CNews: Как продвигается оснащение сотрудников ФТС отечественным офисным ПО?

Денис Терещенко: Планируем оснастить российскими офисными пакетами 50% наших пользователей, это почти 30 тысяч лицензий. Рассчитываем, что с помощью Минкомсвязи это удастся сделать в первом полугодии 2020 года. На совместимость с нашими программными средствами уже был протестирован российский пакет «Мой офис», после чего проведена доработка систем ФТС России для осуществления бесшовной интеграции. Конкретное решение будет выбрано Минкомсвязи на конкурсной основе.

CNews: Также у вас были планы замещения телекоммуникационного оборудования…

Денис Терещенко: Действительно, на конец прошлого года практически на 100% наше телекоммуникационное оборудование состояло из продуктов Cisco. В этом году мы должны были заместить четверть этого объема, а заместили даже больше — 31%. Чем заместили? Продукцией новосибирской компании «Элтекс» и московского предприятия «Дионис». Эта работа будет продолжаться: недавно Минкомсвязи согласовало еще одну закупку телекоммуникационного оборудования, которое появится в распоряжении ФТС России до конца года. Если говорить о полной замене, то ежегодно на эти цели необходимо выделять примерно 150 миллионов рублей. Эти средства уже запланированы, но мы будем подходить к их расходованию взвешенно. Нет смысла замещать оборудование ради замещения. Если в распоряжении уже есть американский маршрутизатор, то, пока он нормально функционирует, поводить замену не целесообразно. Лучше заменить то оборудование, срок полезного использования которого подходит к завершению.

Ранее в информационной системе таможенных органов использовался закрытый иностранной компанией протокол передачи данных оборудования Cisco. В этом году мы завершили работы по переключению всех таможенных органов на международный, открытый протокол динамической маршрутизации OSPF. Таким образом, мы ушли от возможных рисков блокировки в передачи информации.

CNews: А Cisco с этим российским протоколом работает без проблем?

Денис Терещенко: Работает нормально.

CNews: А что с замещением СУБД?

Денис Терещенко: С замещением СУБД самая непростая ситуация. Тем не менее, мы разработали две высоконагруженные информационные системы на платформе российской разработки Postgres Pro. Одна из них обеспечивает взаимодействие через СМЭВ, являясь шлюзом между СМЭВом и ЕАИС ТО, а другая представляет собой шлюз, который отвечает за логику маршрутизации всех наших программных средств.

CNews: В прошлый раз вы упоминали о существовании определенного диалога с разработчиками Postgres Pro. У вас были к ним дополнительные требования. С чем они связаны?

Денис Терещенко: Поскольку наши информационные системы очень требовательны к отказоустойчивости, важно, чтобы СУБД российского производства могла работать в кластерной конфигурации. Ее суть в том, что две базы данных СУБД работают как единое целое, и если одна из баз выходит из строя, то вся обработка переносится на другую, для пользователей это абсолютно незаметно. В российских же системах управления базами данных такого технического решения не реализовано, а для нас оно является критически важным. Тем не менее, производители Postgres Pro заверили нас, что в следующем релизе их продукта все наши требования будут реализованы.

Минкомсвязи в рамках политики импортозамещения на базе ФГУП НИИ «Восход» до конца года создаст стенд для отработки российских программных решений, в том числе — офисных пакетов и СУБД. На нем мы планируем тестировать наши системы.

«Централизованный бухучет рассчитан только на государственных гражданских служащих»

CNews: Готова ли ФТС к переходу на централизованный бухучет с помощью облачного решения Казначейства? Оно произойдет по графику — с 1 января 2020 года?

Денис Терещенко: Да, но еще предстоит решить один вопрос. Централизованный учет ориентирован на расчет зарплаты государственных гражданских служащих. Но в Федеральной таможенной службе есть сотрудники, имеющие звания, например, полковник таможенной службы. Этот оперативный состав учитывается отдельно и не может быть перенесен в централизованную систему. На данном этапе эти особенности в системе Казначейства пока не нашли отражения. Такая же проблема по МВД, МЧС и некоторым другим специализированным ведомствам. В целом к переходу мы готовы, но необходимо выработать общее решение относительно особенностей службы в ФТС России. Возможно, будет некая этапность: сначала будут переведены таможенные органы, в которых работают только гражданские служащие. Этот вопрос находится в стадии обсуждения с Федеральным казначейством.

CNews: А с точки зрения технологий никаких проблем нет?

Денис Терещенко: Мы никаких проблем здесь не видим.

CNews: В целом вы приветствуете подобную централизацию?

Денис Терещенко: С точки зрения государственного подхода целесообразность в этом есть, потому что разработать единую систему бухгалтерского учета дешевле и проще, чем тратить на это средства из бюджета каждого ФОИВа. Поэтому с точки зрения государственного подхода — это абсолютно правильное движение.