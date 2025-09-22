Группа Rubytech представляет Модуль балансировки нагрузки Скала^р для обеспечения отказоустойчивости ИТ-систем бизнеса

Группа Rubytech выводит на рынок новый продукт - Модуль балансировки нагрузки МС.БН Скала^р. С его помощью заказчики смогут предоставлять конечным пользователям максимально эффективные и доступные сервисы, развернутые на серверах, увеличить скорость отклика и пропускную способность системы, обеспечить бесперебойную работу приложений, предотвратить перегрузку серверов.

Балансировщик нагрузки МС.БН – это специальное решение, предназначенное для равномерного распределения входящих запросов от пользователей между несколькими серверами, на которых развернуто бизнес-приложение. Таким образом обеспечивается его надежная бесперебойная работа. Даже при выходе из строя одного из серверов с помощью балансировщика нагрузка автоматически распределяется на другие. В результате запросы пользователей обрабатываются быстрее, система работает стабильно даже в условиях высокого трафика.

Мощный МС.БН Скала^р обеспечивает балансировку нагрузки на уровнях L4/L7. Модуль состоит из двух вычислительных узлов, производительность каждого из которых в режиме Active-Active – 20 Гбит/с. Среди основных преимуществ решения – поддержка всех востребованных режимов балансировки и динамических протоколов маршрутизации (BGP, OSPF, IS-IS (с поддержкой BFD)), возможность работы в отказоустойчивом режиме, динамическое обновление сертификатов, а также поддержка технологии распределения трафика между географически распределенными серверами Global Server Load Balancing (GSLB).

МС.БН применяется в таких сценариях, как балансировка защищенных сессий (на TLS VPN Gateway), на веб-порталы заказчика, на объектные хранилища S3, на межсетевые экраны и WAF, DNS-балансировка. Интерфейс системы предоставляет широкие возможности для управления и мониторинга.

Используя МС.БН, заказчик получает все преимущества, характерные для решений данного класса: масштабируемость и отказоустойчивость инфраструктуры, уменьшение времени ответа на запрос, оптимизацию использования ресурсов, пассивную и активную проверку доступности серверов.

МС.БН прежде всего необходим компаниям, чьи приложения обслуживают большое количество пользователей в разных регионах, часто подвержены резким скачкам трафика, а также тем, для кого критически важны безопасность и производительность сервисов. Решение предназначено для Машин Скала^р линейки динамической инфраструктуры и для самостоятельного применения.

«Для сохранения конкурентоспособности на рынке современному бизнесу требуется обеспечивать стабильную работу клиентских приложений, их быстрый отклик и защиту от сбоев, а также оптимизировать расходы на инфраструктуру. Поэтому балансировщики нагрузки для многих компаний становятся не роскошью, а необходимостью. Наше новое решение Модуль балансировки нагрузки МС.БН отвечает всем современным требованиям и может применяться как с парком машин Скала^р, так и в другой вычислительной инфраструктуре», – подтверждает Дмитрий Бутмалай, директор департамента продвижения продуктов Скала^р (Группа Rubytech).