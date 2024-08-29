«Базальт СПО» заключила соглашение о сотрудничестве с Минцифры Новосибирской области

«Базальт СПО» и Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, и Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО».

«Соглашение стало важной вехой сотрудничества "Базальт СПО" и Минцифры Новосибирской области, — отметила Евгения Крынина. — Более пяти лет мы вместе ведем работу по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий с учетом кадровой политики региона, внедрению российского ПО в учебный процесс образовательных организаций, популяризации отечественного ПО. Соглашение поможет нам более четко структурировать и ускорить эту работу, а также укрепить статус Новосибирской области в ТОП-10 самых ориентированных на импортозамещение регионов России».

«Сотрудничество с "Базальт СПО" способствует обеспечению технологического суверенитета Новосибирской области в сфере ИТ, — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. — Мы уже успешно реализовали крупные проекты по переводу рабочих мест госслужащих, сотрудников медицинских организаций, учащихся и педагогов школ, колледжей и вузов области на операционные системы "Альт" и отечественные прикладные программы. Соглашение поможет нам развить успех и быстрее оснастить цифровую инфраструктуру региона надежными российскими решениями».

За последние 5 лет организации Новосибирской области приобрели около 100 тыс. лицензий на операционные системы «Альт». В их числе — вузы, колледжи и школы региона. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в учебные заведения Новосибирской области поставлены более 10 тыс. ноутбуков с предустановленной ОС «Альт Образование». Вузы области при поддержке «Базальт СПО» ведут работу по включению российского ПО в образовательные программы. В 2024 г. компания совместно с авторизованным учебным центром «Новотех» провела обучение преподавателей вузов Новосибирской области по программе «ALTADM-EDU: Администрирование ОС «Альт». В результате увеличилось число сертифицированных преподавателей, готовых в наступающем учебном году включить ОС в образовательные программы вуза по подготовке будущих ИТ-специалистов.

В области реализован крупный проект по переводу рабочих мест госслужащих на программно-аппаратный комплекс «Патриот» на основе ОС «Альт Рабочая станция». Комплекс рассчитан на одновременную работу 50 тыс. пользователей, его стоимость по сравнению с иностранными аналогами на 40% ниже. Интегратор «Галэкс» построил ПАК «Патриот» на российских решениях: помимо ОС «Альт» в него вошли совместимые прикладные программы российских компаний «Р7-Офис» и «Лаборатория МБК». Для администраторов развернули инструменты управления на базе технологий «Базальт СПО». В том числе средства для удаленной техподдержки, инвентаризации, централизованной установки и обновления программ на большом количестве компьютеров.

95 медицинских организаций области оснастили более 9 тыс. рабочих мест отечественными ПК под управлением операционной системы «Альт СП», сертифицированной ФСТЭК России. В 2021 г. внедрение стало самым крупным проектом импортозамещения в регионе.