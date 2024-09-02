Разделы

Бизнес Кадры
|

«Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона

«Базальт СПО», Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, Юрий Зазуля, ректор СибГУТИ, и Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО».

«“Базальт СПО” и образовательные организации и Минцифры Новосибирской области связывает давнее плодотворное сотрудничество, — отметила Евгения Крынина. — Одно из приоритетных направлений нашей совместной работы — обучение студентов, школьников и преподавателей работе с российским программным обеспечением. Новосибирская область входит в топ-10 самых ориентированных на импортозамещение регионов России, поэтому крайне важно обеспечить область высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий с учетом кадровой политики региона. Соглашение поможет решить задачу быстрее и эффективнее».

За последние пять лет «Базальт СПО» помогла создать прочную техническую базу для подготовки ИТ-кадров региона. Компания поставила в школы области более 10 тыс. ноутбуков с предустановленной ОС «Альт Образование» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Более 400 лицензий ОС «Альт» приобрел Новосибирский государственный университет экономики и управления, более 300 — Новосибирский государственный медицинский университет. ОС «Альт» используют Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники, Новосибирский промышленно-энергетический колледж, Новосибирский колледж печати и информационных технологий, Новосибирская областная детская библиотека им. А.М. Горького и др.

«Соглашение с “Базальт СПО” выводит наше сотрудничество на новый уровень, — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. — В “Альт Академии” на базе СибГУТИ будут готовить специалистов по направлениям администрирования операционных систем и управления инфраструктурными службами. Программы предусматривают как обучение рядовых пользователей, так и профессиональную подготовку системных и сетевых администраторов, необходимых региону».

Налоговый мониторинг. Новые горизонты цифровизации. Что нас ждет в 2024-2025 гг.
Маркет

В 2024 г. совместно с авторизованным учебным центром «Новотех» «Базальт СПО» провела обучение преподавателей вузов Новосибирской области по программе «ALTADM-EDU: Администрирование ОС «Альт». В образовательных организациях региона увеличилось число сертифицированных преподавателей, готовых начать подготовку ИТ-кадров в рамках образовательных программ вуза на базе российской ОС.

«Приоритетными направлениями развития СибГУТИ в рамках реализации программы “Приоритет 2030” являются участие в разработке и поддержке российских ИТ-решений, цифровых платформ и операционных систем, их активная интеграция в образовательный процесс для подготовки специалистов-разработчиков отечественных IT-решений, — сказал ректор СибГУТИ Юрий Зазуля. - Сотрудничество с “Базальт СПО” предполагает открытие совместной лаборатории и введение новых дисциплин для обучения работе с российским программным обеспечением студентов и преподавателей, что позволит реализовать опережающую практико-ориентированную подготовку кадров».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Оздоровление Linux застопорилось. Бежал ключевой разработчик Rust for Linux: кругом «чушь» и «бесполезная болтовня»

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Зарплата курьеров в России стала выше, чем у программистов. Разносить пиццу и бургеры теперь выгоднее, чем писать код

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В России создан фотонный вычислитель, обрабатывающий видео в сотни раз быстрее нейросетей на полупроводниковых компьютерах

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Показать еще

Наука

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS