Гаврицков Виталий


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 «Софтлайн Решения» оснастила мобильные технопарки «Кванториум» для трех школ Пермского края 1
30.10.2024 ГК Softline оснастила школу-новостройку в Смоленске 1
05.07.2024 ГК Softline оснастила «Губернский педагогический колледж» в г. Воронеж 1
19.06.2023 Softline провела оснащение «Кванториума» в Тамбове 1
06.03.2023 ВГСПУ создал высокотехнологичную образовательную среду при помощи компании Softline 1
23.03.2022 Softline оснастила образовательные центры «Точка роста» Смоленской области 1
16.11.2021 Softline оснастила Кванториум в Новоуральске 1
20.07.2021 Softline оснастила РОПК и ППРО современными цифровыми решениями 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Гаврицков Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3168 7
ХайТэк - Hi-Tech 220 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5195 1
HP Inc. 5741 1
Canon 1413 1
KUKA Robotics 36 1
Лента - Сеть розничной торговли 2233 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 84 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 258 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
Администрацию города Смоленска 3 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5161 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6707 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30784 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14497 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3462 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 684 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16833 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13289 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22326 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3234 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12780 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4771 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1461 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5767 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3070 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16858 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31489 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12187 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6046 1
Профессионалитет - Федеральный проект 13 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 339 1
Сысоева Наталия 1 1
Макаренкова Ольга 1 1
Мексичев Александр 1 1
Гончарова Валентина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45178 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 517 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 866 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1603 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 339 1
Россия - УФО - Свердловская область 1685 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 29 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1645 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31310 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2232 3
Образование в России 2500 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2146 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 939 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11581 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 311 1
Экзамены 472 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1883 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4257 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2695 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1464 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5206 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 187 1
Физика - Physics - область естествознания 2789 1
ВГСПУ ФГБОУ ВО - Волгоградский государственный социально-педагогический университет 5 1
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО - Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области 1 1
