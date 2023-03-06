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ВГСПУ создал высокотехнологичную образовательную среду при помощи компании Softline

Компания Softline оборудовала в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете (ФГБОУ ВО «ВГСПУ») аудиторию для проведения демонстрационного экзамена. Ранее при поддержке Softline университет оборудовал технопарк. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Демо-экзамен – это современная методика проведения экзаменационного тестирования в реальных рабочих условиях, предполагающая практическую демонстрацию приобретенных навыков обучающимися. Аудитория в ВГСПУ была оснащена современным оборудованием, которое позволяет комиссии оценивать действия студентов, не отвлекая их своим присутствием. Для этой цели в помещении установлено зеркало Гизелла, которое скрывает экзаменаторов от студентов, позволяя комиссии при этом видеть испытуемых. Кроме того, оборудование позволяет транслировать экзамен в режиме онлайн, предоставляя удаленный доступ к процедуре.

Новая аудитория предоставляет аудиовизуальное сопровождение для любой экзаменационной процедуры и позволяет решать сразу несколько задач: во-первых, собственно, проводить демонстрационные экзамены для учащихся, а во-вторых, обучать самих педагогов. Сами студенты могут тестировать школьников, организовывать олимпиады и проводить другие форматы среза знаний, при которых лучше исключить присутствие «экзаменатора».

При этом экзаменуемый находится в комфортной обстановке и фактор волнения от присутствия посторонних наблюдателей снижается.

ВГСПУ применяет современные технологии для улучшения эффективности образовательного процесса. Так, ранее при помощи Softline университет создал технопарк – междисциплинарное образовательное пространство, которое поможет обучить будущих педагогов работе с высокими технологиями.

В процессе реализации проектов компания не только поставила все необходимое оборудование для создания технопарка и площадки для демо-экзамена в ВГСПУ, но и оказывала методическую помощь и консультировала университет по всем вопросам.

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«Softline из года в год показывает себя надежным высококвалифицированным партнером, который осуществляет комплексную поддержку наших проектов. Специалисты компании отличаются высокой оперативностью и прекрасным уровнем компетенций. Благодаря внедренным технологиям мы сможем качественно улучшить образовательный процесс, предоставив студентам доступ ко всем актуальным технологиям», – отметил Александр Никитин, начальник УАЭКС ФГБОУ ВО "ВГСПУ".

«Softline регулярно участвует в конкурсах на поставку и внедрение высокотехнологичного оборудования для учебных организаций. Мы уверены, что цифровизация образовательного процесса – это необходимый этап для достижения высокого уровня цифровизации во всех сферах. Приучаясь к работе с технологиями со школьной и студенческой скамьи, будущие специалисты перенимают эти практики и воспроизводят их уже в своей профессиональной деятельности», – сказал руководитель направления развития бизнеса компании Softline Виталий Гаврицков.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг 73 329 млн руб. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

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