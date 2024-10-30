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ГК Softline оснастила школу-новостройку в Смоленске

ГК Softline, (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, выполнила проект по оснащению «Многопрофильного лицея» Смоленска. Команда Softline поставила учебно-демонстрационное оборудование для работы предметных аудиторий по биологии, химии, географии, робототехнике и планетария школы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Специалисты группы компаний также выполнили работы по пусконаладке оборудования. Преподаватели лицея уже используют новые учебные наборы в образовательном процессе, а ученики с помощью новых устройств осваивают передовые технологии и предметы естественно-научного профиля. Данный проект направлен на создание инновационной образовательной среды и соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов отечественных ИТ-производителей.

МБОУ «Многопрофильный лицей» Смоленска на 1100 мест был построен в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» (подпрограмма «Развитие общего образования»). Школа работает с весны 2024 г. и уже сотрудничает с вузами города. Сейчас в лицее создаются «предуниверситетские» классы с углубленным изучением профильных учебных предметов.

Школа-новостройка нуждалась в оснащении предметных аудиторий современным оборудованием, отвечающим последним требованиям Министерства образования и науки России. ГК Softline была выбрана на конкурсной основе, так как предложила самое оптимальное решение по стоимости и функциональным возможностям. Оснащение общеобразовательных учреждений ГК Softline реализует в соответствии с приказом Министерства просвещения России № 804 (от 06.09.2022).

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«ГК Softline уже много лет сотрудничает как с органами самоуправления Смоленска, так и с образовательными учреждениями региона. Благодаря программе “Развитие образования в Смоленской области”, существенно вырос уровень информатизации образования, а также были значительно улучшены условия для повышения качества образовательного процесса. Для “Многопрофильного лицея” наши специалисты в установленные сроки поставили комплекты учебного оборудования — “Цифровые лаборатории” — для предметных аудиторий по биологии, химии, географии, а также помогли школе оснастить школьный планетарий. Особое внимание было уделено и поставке решений по профилю “Робототехника”. Благодарим Администрацию города Смоленска за доверие и содействие в таком важном проекте по формированию условий для получения качественного образования», — сказал Виталий Гаврицков, руководитель направления «Образование» департамента комплексных проектов ГК Softline.

«Нашей первоочередной задачей является обеспечение детей качественным и доступным общим образованием. Немаловажную роль в этом играет формирование инновационной образовательной среды, создать которую помогла ГК Softline. Мы признательны специалистам за обучение наших педагогов навыкам работы с поставленным оборудованием. Преподаватели уже работают в новых оснащенных профильных аудиториях, а наши лицеисты имеют возможность обучаться по естественно-научным дисциплинам, развивать навыки командной и проектной работы, а также заниматься внеурочной учебно-практической деятельностью на кружке робототехники и изучать основы программирования», — отметила Ольга Макаренкова, исполняющая обязанности директора МБОУ «Многопрофильный лицей» Смоленска.

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