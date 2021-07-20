Softline оснастила РОПК и ППРО современными цифровыми решениями

Softline завершила проект по оснащению Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования современным оборудованием и программным обеспечением, которое будет применяться в процессе обучения и аттестации учителей. Используя новые цифровые устройства, преподаватели учреждения обеспечат непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего». Помимо поставки компьютеров и оргтехники, презентационного и серверного оборудования, инженеры провели настройку и пусконаладку устройств, а также подготовили сотрудников института к работе в новых условиях, организовав для них обучение.

В соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего» в субъектах РФ происходит внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников. Ожидается, что она охватит не менее 50% учителей общеобразовательных организаций. В планах также обеспечить повышение квалификации педагогов за счет использования цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, а также привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию учителей, в том числе в форме стажировок.

Для успешной реализации проекта «Учитель будущего» Ростовскому институту повышения квалификации требовалось оснащение рабочих мест новым оборудованием и программным обеспечением. Для этого руководство учреждения объявило о проведении открытых торгов, победу в которых одержала Softline. Softline предложила оптимальные и современные решения, отвечающие всем требованиям регуляторов. Кроме того, стоимость оборудования и ПО, которые помогла подобрать Softline, полностью соответствовала выделенному бюджету.

В рамках госконтракта Softline оснастила институт ноутбуками и моноблоками HP, оргтехникой Canon, интерактивными панелями и флипчартами Smart, видеостеной с ЖК-панелями LG. Также было поставлено и внедрено ПО – Kaspersky, Abbyy Finereader, Mind Webinar. Помимо этого, обустроен современным оборудованием (АМС) мультимедийный зал и установлена интерактивная трибуна, представляющая собой мультивендорное решение производителей Allegri, HP, Kramer. Благодаря обучению, которое специалисты провайдера провели для персонала учреждения, сотрудники института сразу смогли приступить к работе с новыми устройствами.

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«Softline принимает активное участие в оснащении центров профессиональной подготовки и оценки учителей. Это позволяет нам предлагать современное и технологичное оборудование, которое оптимально подходит для организации непрерывного профессионального развития педагогов, в том числе их цифровых педагогических компетенций. Наши специалисты прекрасно разбираются в специфике и потребности отрасли, отслеживая тенденции в области технического сопровождения образовательного процесса и постоянно развивая свою экспертизу. За время выполнения комплексных проектов для учебных заведений по всей стране нам удалось накопить уникальный опыт и знания, которые мы были рады применить в процессе оснащения «Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», – сказал Виталий Гаврицков, руководитель направления департамента комплексных проектов Softline.

«Благодаря команде Softline Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования сможет внедрить в образовательный процесс современные технологии обучения, развивать профессиональные знания, умения и навыки педагогических работников, а также подготовить учителей к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках нацпроекта «Образование». Мы уверены, что непрерывное профессиональное развитие педагогов закономерно приведет к повышению качества знаний учеников в процессе освоения общеобразовательных программ, что в конечном итоге поможет усовершенствовать систему российского общего образования», – отметила Валентина Гончарова, проректор Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.