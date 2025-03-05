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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170152
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Борисов Николай


05.03.2025 «Цифра» увеличила эффективность работы самосвалов на карьере «Зарница» АЛРОСА на 15% 1
05.10.2023 Ученые СПбГУ совместно с коллегами из Китая создали технологию межкультурного VR-обучения с переводом на основе ИИ 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
13.07.2007 Студенты СПбГУ создадут виртуальный музей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Борисов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2443 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2971 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 1
Синхронный перевод - Simultaneous translation 87 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3937 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12264 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4628 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1660 1
NVision Барьер 660 1
Гречин Олисей 2 1
Годунов Николай 11 1
Шадиев Рустам 1 1
Лысенко Эдуард 308 1
Чернышенко Дмитрий 568 1
Епифанов Владислав 1 1
Шмелев Алексей 23 1
Данилюк Алексей 3 1
Рябчикова Валерия 2 1
Калинин Николай 5 1
Паршин Максим 316 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 2
Россия - РФ - Российская федерация 145810 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 702 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 853 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Китай - Нанкин 33 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 60 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 651 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Румыния 731 1
Украина 7637 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Германия - Федеративная Республика 12714 1
Индия - Bharat 5480 1
Польша - Республика 1964 1
Южная Корея - Республика 6672 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Старая Ладога 5 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1898 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 1
Металлы - Золото - Gold 1145 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1517 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 807 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1381 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7682 1
Образование в России 2221 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 555 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11022 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 3
University of Bucharest - Бухарестский университет 2 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 23 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
Государственный Русский музей 47 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 52 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 14 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 944 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1069 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
БГУ - Белорусский государственный университет 32 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
ХНУРЭ - Харьковский национальный университет радиоэлектроники 4 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2451 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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