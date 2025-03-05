Получите все материалы CNews по ключевому слову
Борисов Николай
Борисов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 1
|РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
|Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 1
|NVision Барьер 660 1
|Гречин Олисей 2 1
|Годунов Николай 11 1
|Шадиев Рустам 1 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Епифанов Владислав 1 1
|Шмелев Алексей 23 1
|Данилюк Алексей 3 1
|Рябчикова Валерия 2 1
|Калинин Николай 5 1
|Паршин Максим 316 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.