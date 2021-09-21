Московский институт психоанализа стал партнером государственного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

Московский институт психоанализа стал партнером проекта «Современная цифровая образовательная среда». Вуз присоединился к большому экспертному цифровому сообществу, в которое входят ведущие университеты страны и лидеры онлайн-образования, и теперь его курсы интегрированы с государственной информационной системой «Современная цифровая образовательная среда в РФ» (ГИС СЦОС).

На платформе в открытом доступе для студентов всех университетов уже доступен курс «Зоопсихология», который на данный момент прошли уже 8 тыс. слушателей. Курс рассматривает различные методы исследования на животных и человеке, а также основные концепции, на которых базируются современные теории. Автор курса — Иван Хватов, заведующий кафедрой общей психологии и руководитель центра биопсихологических исследований Московского института психоанализа.

«У портала большие перспективы – он дает доступ к онлайн-курсам ведущих вузов страны, размещенным на самых разных платформах, в формате «одного окна». Прежде чем попасть на платформу, каждая программа проходит оценку качества. Размещение курсов Московского института психоанализа на государственной платформе свидетельствует о высоком уровне наших обучающих курсов, их востребованности среди студентов», — объясняет ректор Лев Сурат.

Платформа «Современная цифровая образовательная среда в РФ», созданная в рамках приоритетного проекта Минобрнауки России, в 2019 г. получила статус государственной информационной системы. Сегодня к ней подключены 70 образовательных онлайн-площадок.

На платформе размещено более 1,4 тыс. онлайн-курсов от 111 образовательных организаций. Курсы отобраны согласно регламенту, включающему содержательную и техническую экспертизу, а также оценки независимого академического сообщества, федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования, бизнес-структур, образовательных организаций и пользователей. Основная цель ресурса – повышение доступности, актуальности и качества образования граждан России за счет технологий онлайн-обучения. Теперь студенты из всех регионов страны могут включить курсы Московского института психоанализа в свою образовательную программу.