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Хайбуллов Рустам


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 В «Сферуме» зарегистрировано почти 35 млн пользователей 1
09.12.2024 В «Сферуме» зарегистрировались почти все школы и педагоги страны 1
21.10.2024 Проект «Дружба классами» теперь в «Сферуме» 1
09.10.2024 «Сферум» перезапустил интерактивную доску для системы образования 1
28.08.2024 «Сферум» представил обновления к новому учебному году 1
12.08.2024 «Сферум» при поддержке Минпросвещения России подготовил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов 1
06.08.2024 В «Сферуме» появился удобный способ поиска информации о культурных мероприятиях в рамках «Пушкинской карты» 1
21.05.2024 Минэкономразвития, VK и МФЦ запустили совместный проект 1
25.04.2024 Учебный профиль «Сферум» предустановят на ноутбуки, поставляемые в школы по нацпроекту 1
26.12.2022 VK объявила о назначениях в руководстве компании 1
29.11.2017 Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется 1
06.04.2016 Inline Technologies расширит портфель отраслевых решений ИБ с помощью технологий InfoWatch 1
18.12.2015 Рустам Хайбуллов - Развитие рынка информационной безопасности во многом определяет госсектор 1
24.07.2014 Inline Technologies пополнила ИБ-портфель средствами защиты от инсайдеров CyberArk 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Хайбуллов Рустам и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4153 9
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 4
Broadcom - VMware 2408 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
Microsoft Corporation 24864 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 216 1
InfoWatch - Инфовотч 1045 1
Softline - Софтлайн 2988 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Информзащита 791 1
Acronis - Акронис 451 1
Citrix Systems 824 1
Крок - Croc 1785 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 896 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
Код Безопасности 651 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 225 1
Ланит Интеграция 195 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 168 1
Свемел МВП - Swemel 32 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1471 1
CyberArk 18 1
Амтел-Сервис 36 1
Ростелеком 9948 1
VK - Mail.ru Group 3485 1
Setec - СиТек 29 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 104 1
ICL ГК 408 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 70 1
Почта России ПАО 2162 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 250 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2823 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 172 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53011 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29121 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4655 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20803 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68278 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2111 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1872 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1310 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13024 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7027 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10599 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2122 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15041 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7493 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11565 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3022 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1552 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3256 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5351 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2076 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 86 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1085 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5888 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6431 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8889 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13815 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 949 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21858 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6898 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14041 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11492 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5166 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10822 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 66 7
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 99 6
Пушкинская карта 16 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 193 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
НИИ СОКБ - SafeCopy 6 1
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 1
VK RuStore - Рустор 401 1
VK Клипы 55 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 189 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1777 1
InfoWatch ASAP - InfoWatch Automation System Advanced Protector 8 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4717 1
CyberArk STP - CyberArk Shared Technology Platform 2 1
CyberArk PIM Suite 1 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1462 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 1
CyberArk EPV - CyberArk Enterprise Password Vault 4 1
Заикин Андрей 33 1
Дворянский Александр 18 1
Левин Константин 37 1
Шерстобитов Сергей 56 1
Терехов Сергей 5 1
Залецкий Алексей 3 1
Кириенко Владимир 141 1
Тоболь Александр 39 1
Мыздриков Иван 30 1
Сергиенко Эдуард 2 1
Хегай Алина 3 1
Иванов Михаил 106 1
Вагизов Ильдар 24 1
Херсонцев Алексей 93 1
Земсков Петр 1 1
Латышева-Галеева Александра 1 1
Оджо Александр 1 1
Шиманская Виктория 2 1
Низов Александр 2 1
Вартанян Вера 1 1
Рассолова Татьяна 1 1
Поблинкова Александра 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149311 12
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 609 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 571 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 883 1
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Россия - УФО - Тюменская область 1200 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1003 1
Россия - ПФО - Самарская область 1381 1
Россия - ДФО - Амурская область 778 1
Россия - СФО - Омская область 701 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 891 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1278 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 340 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 594 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 916 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1372 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8756 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2557 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6444 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3006 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1272 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5019 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3384 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 273 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3054 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2777 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 117 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3306 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 885 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 49 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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