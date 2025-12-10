Энциклопедия «Рувики» появилась в «Сферуме»

В образовательном пространстве «Сферум» в национальном мессенджере Max пользователям стала доступна интернет-энциклопедия «Рувики». С ее помощью педагоги, учащиеся и их родители могут задавать интересующие вопросы и получать на них быстрые и развернутые ответы, сформулированные на основе верифицированных материалов энциклопедии. Чтобы ей воспользоваться, нужно внутри пространства «Сферум» выбрать виджет «Сервисы» и запустить чат-бот «Помощник Рувики».

«Мы постоянно развиваем «Сферум», чтобы предоставить нашим пользователям больше возможностей и полезных сервисов. Партнерство с российской энциклопедией – важный шаг в этом направлении. Команда «Рувики» ориентируется на качественные, проверенные экспертами материалы. Для нас важно, чтобы пользователи «Сферума», особенно дети, могли получить доступ к актуальному, полезному и при этом безопасному контенту. Новый сервис в «Сферуме» прошел тестовый запуск в рамках фокус-группы педагогов и получил высокие оценки», – сказал вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

«Интеграция «Помощника Рувики» – это простой и удобный способ получить точный ответ на любой учебный вопрос. Специально для «Сферума» мы предусмотрели дополнительные возрастные фильтры и механизмы защиты пользователей. Мы рады сотрудничать с платформой, разделяющей наши ценности: достоверность информации, ее безопасность и доступность», – отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.