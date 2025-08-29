Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рувики Интернет-энциклопедия АНО
УПОМИНАНИЯ
Рувики и организации, системы, технологии, персоны:
|X Corp - Twitter 2895 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4320 2
|Microsoft Corporation 25021 1
|Google LLC 12066 1
|Apple Inc 12394 1
|Yandex - Яндекс 8052 1
|Telegram Group 2370 1
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 308 1
|Meta Platforms - Facebook 4495 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
|Шейкин Артем 37 3
|Хинштейн Александр 145 2
|Путин Владимир 3290 2
|Медейко Владимир 3 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 346 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 385 1
|Козловский Станислав 4 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Разинкин Анатолий 3 1
|Малахова Анна 1 1
|Освальдо Мария 1 1
|Горелкин Антон 101 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380749, в очереди разбора - 737639.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.