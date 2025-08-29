Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181742
ИКТ 14122
Организации 10978
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26092
Персоны 78137
География 2925
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2706
Мероприятия 867

Рувики Интернет-энциклопедия АНО

Рувики - Интернет-энциклопедия АНО

УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Конгресс США начал расследование против «Википедии». Обвиняют в прокремлевской пропаганде 1
08.10.2024 Портал Большой российской энциклопедии ликвидируется 2
29.05.2024 «Википедия» пошла войной на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Поданы три иска, тяжба может оказаться громкой 1
10.01.2024 Россия получила суверенный аналог «Википедии». Тестирование завершено, до запуска считанные дни. Опрос 1
25.12.2023 Российским госкомпаниям запретят рекламироваться в запрещенных соцсетях 2
19.12.2023 По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос 2
29.05.2023 Сенатор призвал отрезать Россию от «Википедии» фаерволом, который нельзя пробить VPN 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Рувики и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2895 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4320 2
Microsoft Corporation 25021 1
Google LLC 12066 1
Apple Inc 12394 1
Yandex - Яндекс 8052 1
Telegram Group 2370 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 308 1
Meta Platforms - Facebook 4495 1
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 11 4
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 83 3
Microsoft - LinkedIn 671 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7851 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
Московский планетарий 15 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1112 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2873 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6181 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4692 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5141 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 350 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12479 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3473 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 810 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 331 1
Судебная власть - Judicial power 2366 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 302 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21826 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16566 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11043 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7780 2
Data monetization - Монетизация данных 1757 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 816 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17587 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3884 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3009 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5008 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3670 1
Wiki - Вики - режим Википедии 246 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1944 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1780 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2551 1
Оповещение и уведомление - Notification 5138 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9096 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16249 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70327 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3040 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25417 1
Podcasts - Подкастинг 275 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 336 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3032 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 559 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 50 3
Google YouTube - Видеохостинг 2846 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 864 2
FreePik 1263 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1174 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 149 1
Google Cloud Services 229 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 40 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1865 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 293 1
Google YouTube Music 43 1
ByteDance - TikTok 298 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 636 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 814 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 184 1
Apple Music 115 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 288 1
CS Development LLC - Looky 14 1
VK Video - ВК Видео 14 1
Шейкин Артем 37 3
Хинштейн Александр 145 2
Путин Владимир 3290 2
Медейко Владимир 3 2
Щеголев Игорь 698 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 346 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 385 1
Козловский Станислав 4 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Разинкин Анатолий 3 1
Малахова Анна 1 1
Освальдо Мария 1 1
Горелкин Антон 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 152517 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17774 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 335 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 645 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44864 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 75 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53725 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3515 4
Blacklist - Чёрный список 654 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11266 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30960 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 527 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1785 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 229 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3607 1
Цензура - Свобода слово 506 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4327 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 54 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 741 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 590 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 774 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7201 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 1
НКО - Некоммерческая организация 531 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 720 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1696 1
Судебная власть - Мировой суд 118 1
Wikipedia - Википедия 548 6
Руниверсалис - Runiversalis 7 5
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 4
РИА Новости 960 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1068 2
Известия ИД 679 1
Ведомости 1136 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11353 1
РНБ - Российская национальная библиотека 34 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1601 1
РАН - Российская академия наук 1966 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
Руниверс 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380749, в очереди разбора - 737639.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: