Сенатор призвал отрезать Россию от «Википедии» фаерволом, который нельзя пробить VPN

Чиновники из Совета Федерации заявили о необходимости создания в России отечественной версии «Китайского файрвола» – надежной системы фильтрации контента. Ее запуск лишит россиян возможности пользоваться популярными сайтами из «черного списка» Роскомнадзора. Сроки запуска системы не установлены, но требования по ее созданию периодически звучат с 2008 г. – о ней говорят и политики, и российские разработчики ПО.

Эскалация интернет-цензуры

В России появилась вероятность запуска отечественного аналога так называемого «Китайского файрвола» – системы тотальной блокировки интернет-ресурсов. С идеей по внедрению в стране инициативы соседнего государства выступил член конституционного комитета Совета Федерации России Артем Шейкин, пишет РИА «Новости».

Шейкин утверждает, что в России необходимо создать систему, не менее эффективную китайской. «В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог "китай‌ского файрвола", который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы (VPN – Virtual Private Network, прим. CNews), если будет продолжаться игнорирование российского законодательства», – сказал чиновник.

«Китайский файрвол» – народное название проекта «Золотой щит» (The Golden Shield Project), системы фильтрации нежелательного контента в Поднебесной. Суть системы проста – она лишает жителей и гостей страны пользоваться запрещенными на территории КНР веб-ресурсами сервисами.

Фото: FreePik Россиянам могут сильно усложнить доступ к нужным им сайтам

В Китае интернет и «Китайский файрвол» неразрывно связаны. Широкое распространение интернет в КНР стал получать в 1994 г., а спустя четыре года начались разработка и постепенное внедрение системы фильтрации контента. Полноценный ее запуск состоялся в 2006 г. Сейчас в «черном списке» находятся многочисленные сервисы Google, включая поисковик и YouTube, а также стриминговый сервис для геймеров Twitch, мессенджер WhatsApp и ряд других веб-ресурсов.

Бороться с информацией

В качестве примера интернет-ресурса, с которым нужно срочно бороться, Шейкин привел лишь один сайт, на момент выхода материала в списках заблокированных не значившийся. Это «Википедия» – свободная интернет-энциклопедия, зародившаяся в январе 2001 г. и существующая по сей день. По словам сенатора, она превратилась в «информационное оружие» «в руках стран Запада». Он также добавил, что на этом ресурсе «намеренно искажаются» многочисленные относящиеся к России факты, включая политические и исторические.

На 29 мая 2023 г. в России существовало несколько различных отечественных аналогов «Википедии» – «Рувики», «Руниверсалис» и пр. Но ни один из них не мог сравниться с ней по объемам информации, и ни один пока не был признан ее полноценным национальным аналогом.

Следует отметить, что в 2015 г. власти предпринимали попытку блокировки «Википедии» из-за статьи о запрещенных в стране веществах. Позже санкции с энциклопедии были сняты.

Жесткий контроль со стороны государства

Артем Шейкин подчеркнул, что саморегулирование различных интернет-сервисов, включая социальные сети, обеспечить «достаточно сложно». Он добавил, что для регулирования этой отрасли требуется некий «более ответственный подход».

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Вполне возможно, речь именно о полной блокировке сервисов. Для примера, на май 2023 г. в России по тем или иным причинам заблокированы социальные сети Twitter (находится под контролем миллиардера Илона Маска (Elon Musk), LinkedIn (в собственности Microsoft), а также ряд популярнейших во всем мире соцсетей, принадлежащих миллиардеру Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg).

Шейкин открыто намекнул на необходимость внедрения новых, более эффективных средств блокировки – нынешние, ни для кого не секрет, имеют массу способов обхода. Со слова парламентария, нужно «отдельно изучить вопросы технологической оснащенности России» – в частности, «возможности по ограничению работы интернет-платформ, замедлению трафика, в случае неисполнения требований национального законодательства».

Очередная попытка «списать» у Китая

Идея скопировать концепцию «китайского файрвола» и натянуть ее на российские реалии, предложенная Шейкиным, далеко не нова. За годы существования в КНР системы фильтрации трафика подобные мысли в России высказывались неоднократно, звучали они не всегда из уст политиков.

Например, еще в октябре 2008 г., подобные мысли высказывал бывший глава Минкомсвязи (ныне – Минцифры) Игорь Щеголев. Он утверждал, что система фильтрации контента необходима для защиты российского сегмента интернета от внешних угроз. Позже эта риторика использовалась и авторами закона о «суверенном Рунете», вступившего в силу в ноябре 2019 г.