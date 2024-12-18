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Разинкин Анатолий



18.12.2024 Прокуратура нашла нарушения законодательства в обработке персональных данных россиян московскими властями 1
29.05.2024 «Википедия» пошла войной на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Поданы три иска, тяжба может оказаться громкой 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Разинкин Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 1
Unsplash 764 1
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 11 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 75 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 308 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 288 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Microsoft Azure 1408 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол - Золотой щит - Golden Shield Project 48 1
Шейкин Артем 34 2
Малахова Анна 1 1
Освальдо Мария 1 1
Путин Владимир 3171 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 70 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Wikipedia - Википедия 502 1
Ведомости 996 1
РИА Новости 917 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 6 1
Руниверсалис - Runiversalis 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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