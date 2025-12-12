Разделы

В «Сферуме» в Max зарегистрировалось 15 миллионов пользователей

Образовательным пространством «Сферум» в национальном мессенджере Max пользуются более 15 млн педагогов, учащихся и их родителей. При этом еженедельная аудитория «Сферума» в Max достигает 9 млн пользователей, каждый день сервисами образовательного пространства пользуются уже 7 млн человек. Об этом CNews сообщили представители VK.

15-миллионным пользователем «Сферума» в Max стал учитель химии средней общеобразовательной школы N36 «Новые горизонты» (г.о. Мытищи, Московская область) Михаил Соболев. Команда «Сферума» отметила Михаила Соболева поездкой в Центр знаний «Машук» на любую из образовательных программ в 2026 г. Сертификат ему вручил руководитель сервиса «Сферум» Рубен Акопов.

«Я стал пользователем образовательного пространства «Сферум» в Max, он помогает мне решать основные задачи: проводить онлайн-уроки в цифровом классе, общаться с учениками и их родителями. Также для меня и моих учеников актуальны интерактивная доска, сбор домашних заданий в едином пространстве, цифровые награды за внеклассные активности. А с родителями нам теперь удобнее обмениваться справками и документами через Сферум», – сказал Михаил Соболев.

В национальном мессенджере представлены основные функции «Сферума», такие как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, каналы, а также сервисы «Сбор файлов», «Справка в школу», «Помощник ученика», чат-боты «Пушкинская карта», «Помощник Рувики» и др. Кроме того, в образовательном пространстве пользователям «Сферума» доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа» и приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием. Особый акцент сделан на безопасности. В «Сферум» в Max для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим».

