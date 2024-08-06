В «Сферуме» появился удобный способ поиска информации о культурных мероприятиях в рамках «Пушкинской карты»

Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджер» запускает чат-бот, который поможет школьникам и учителям быстро и не выходя из сервиса ознакомиться с культурными мероприятиями (спектакль, концерт, кино, выставка и т.д.) в рамках программы «Пушкинская карта». Об этом CNews сообщили представители VK.

Для этого необходимо открыть чат-бот, он предложит определить местоположение или указать его самостоятельно. Это требуется для поиска мероприятий в нужном для пользователя регионе. Чат-бот покажет актуальные события на ближайший период, подборку можно будет детально изучить и там же перейти на сайт для покупки билетов по «Пушкинской карте». Если среди спектаклей или выставок нет подходящих, то чат-бот предложит новую подборку.

Чат-бот оснащен инструментами искусственного интеллекта и умеет запоминать выбор пользователя. Если нажать кнопку «мне нравится», то в дальнейшем чат-бот будет формировать подборки с учетом указанных предпочтений.

Чат-бот может быть полезен как учащимся 14-22 лет, так и педагогам, которые хотят организовать совместный досуг со своими воспитанниками.

«Мы постоянно развиваем «Сферум» в соответствии с пожеланиями пользователей, чтобы сервис был полезен и предоставлял уникальные цифровые инструменты. Запуск чат-бота «Пушкинской карты» позволит нашим пользователям не выходя из «Сферума» находить интересные культурные события, как в родном городе, так и в поездках по России», — сказал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.

«Пушкинская карта» — программа культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории России, презентованная 30 августа 2021 г. С ее помощью молодые люди могут покупать билеты в театры, музеи, филармонии, кинотеатры и т.д. на средства из федерального бюджета.