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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198317
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Оджо Александр

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Max запустил истории 1
12.08.2024 «Сферум» при поддержке Минпросвещения России подготовил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Оджо Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4939 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 299 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2254 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26095 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 1
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Вартанян Вера 2 1
Рассолова Татьяна 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47508 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1088 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33637 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11675 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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