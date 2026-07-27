Индексная книга (каталог) CNews*
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Оджо Александр
СОБЫТИЯ
|27.07.2026
|Max запустил истории 1
|12.08.2024
|«Сферум» при поддержке Минпросвещения России подготовил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Оджо Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 1
|VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 1
|Латышева-Галеева Александра 1 1
|Земсков Петр 1 1
|Низов Александр 2 1
|Шиманская Виктория 2 1
|Хайбуллов Рустам 22 1
|Вартанян Вера 2 1
|Рассолова Татьяна 1 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47508 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165663 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.