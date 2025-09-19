Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов по работе в сервисе в Max

«Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов ««Сферум» в Max: возможности цифрового сервиса для образования». Обучающий курс создан совместно с Государственным университетом просвещения при поддержке Минпросвещения России. Специальные треки курсов разработаны в сотрудничестве с Росдетцентром, Форумом классных руководителей (ФКР) и проектом «Флагманы образования». Об этом CNews сообщили представители VK.

Курс длится 8 часов и включает в себя три обучающих видео от экспертов сферы образования и действующих педагогов, а также материалы для самостоятельного изучения. По итогу обучения слушатель будет знать основные цифровые средства коммуникаций в образовании, а также владеть базовыми функциональными возможностями «Сферума» в Max и уметь применять сервис в профессиональной деятельности.

Спикерами курса выступили учитель истории, лауреат конкурсов «Учитель года России 2022» и «Цифровой учитель года России 2022» Артем Малинин, вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов и руководитель направления методологии сервиса «Сферум», VK Вера Вартанян.

Спикерами специальных треков курса стали посол ФКР, участник профессионального педагогического сообщества Лидеры «Сферума» Татьяна Китаева, учитель иностранных языков, эксперт сообщества «Созвездие Флагманов образования» Татьяна Голощапова и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Межрегионального центра компетенций – Техникума имени С.П. Королева Анастасия Филькова.

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

Для получения сертификата слушателям необходимо изучить материалы курса, выполнить практические задания и пройти итоговое тестирование.

Ранее «Сферум» при поддержке Минпросвещения России успешно завершил интеграцию в национальный мессенджер Max. С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов. Планируется, что до конца ноября 2025 г. «Сферум» в Max заработает во всех регионах страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Власти намерены запретить россиянам пользоваться мессенджерами в роуминге

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Обнаружен главный виновник огромных утечек в российских компаниях. Он многолик и чертовски опасен

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

DeepSeek потратила на обучение модели R1 только $294 тыс. Учить ChatGPT пришлось за $100 миллионов

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще