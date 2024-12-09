В «Сферуме» зарегистрировались почти все школы и педагоги страны

Сервис для организации коммуникаций по учебным вопросам «Сферум» подводит предварительные итоги года. Число пользователей платформы превысило 30 млн, из них около 20 млн учащихся всех типов образовательных организаций, 2,1 млн педагогов и 8 млн родителей. Об этом CNews сообщили представители VK.

К сервису подключены примерно 80 тыс. образовательных организаций. Таким образом, в «Сферуме» зарегистрированы почти 100% российских школ, техникумов и колледжей.

Одним из самых востребованных инструментов «Сферума» являются групповые звонки для проведения онлайн-уроков и родительских собраний, когда это невозможно сделать лично. Средняя продолжительность звонков в 2024 г. достигала 36 минут против 33 минут годом ранее. Интересно, что суммарная продолжительность звонков всех пользователей в «Сферуме» за пиковый месяц в 2024 г. достигла 1038 лет.

«Развитие цифровой образовательной среды сегодня невозможно без «Сферума» — передовой платформы, где зарегистрированы почти все российские педагоги. Важно, что «Сферум» не вытесняет традиционный формат обучения, а служит его дополнением, помогает учителям наладить школьную коммуникацию в любых условиях, решить насущные вопросы максимально быстро и эффективно. Российские разработчики постоянно совершенствуют функционал «Сферума», опираясь на запросы и предложения пользователей и учительского сообщества. Минпросвещения России поддерживает дальнейшее развитие платформы, запуск внутри нее новых возможностей и проектов, направленных на создание эффективных способов организации образовательного процесса», – сказал Сергей Кравцов, Министр просвещения России.

В топ-10 активных регионов, использующих «Сферум», в декабре 2024 г. вошли Томская, Самарская, Курская, Липецкая, Кировская, Амурская и Тамбовская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан и Кабардино-Балкарская Республика.

«Сферум» интегрирован с электронными журналами и дневниками уже в 85 российских регионах. Благодаря этому пользователи ЭЖД получают расширенный функционал: педагоги, учащиеся и родители могут непосредственно из электронного журнала и дневника переходить для общения в «Сферум».

«За три года работы «Сферум» стал основным инструментом для регулярного общения по учебным вопросам. Мы признательны системе образования за оказанное доверие и вовлеченность в процесс развития сервиса. Мы постоянно совершенствуем функционал платформы при активном участии педагогов. Достаточно большой объем сервисов в «Сферуме» разработан по инициативе учителей, и мы продолжаем собирать обратную связь. Надеюсь, будущие новинки наша аудитория также оценит. Все наши разработки нацелены на повышение эффективности и продуктивности в решении повседневных коммуникационных задач. «Сферум» дополняет традиционный учебный процесс и помогает общаться онлайн в максимально удобном формате», – сказал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK, руководитель «Сферума».

«Сферум» также запустил ряд социально-значимых проектов в партнерстве с общественными организациями. Теперь пользователи «Сферума» могут изучить и выбрать культурные мероприятия в рамках программы «Пушкинская карта». За ноябрь 2024 г. этим инструментом воспользовались более 70,5 тыс. человек.

Еще один проект реализуется в партнерстве с Форумом классных руководителей (ФКР) - «Дружба классами». Он призван объединить педагогов и учеников страны сквозь расстояния и часовые пояса. Педагоги оформляют информационную карту с интересами детей, а чат-бот предлагает релевантные классы для дружбы. Таким образом, дети из разных городов могут узнавать новое о других городах, поддерживать общение с учетом общих хобби, обмениваться открытками и поздравлениями.

«Сферум» также запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов «Педагог настоящего: как учить и учиться в современном мире». Курс разработан при поддержке Министерства просвещения России. По итогам его прохождения педагоги могут получить удостоверение о повышении квалификации для своего портфолио.