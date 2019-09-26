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Государство потратит 44 миллиарда на «Цифровую образовательную среду» с онлайн-курсами

ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

В течение 2020-2022 гг. правительство выделить на проект «Цифровая образовательная среда» более 44 млрд руб. Из этой суммы в 2020 г. будет выделено 16,3 млрд руб. Проект предполагает создание федерального информационного ресурса, который даст гражданам бесплатный доступ к онлайн-курсам от различных образовательных онлайн-платформ по принципу «одного окна».

Затраты на цифровую образовательную среду

Правительство выделит более 44 млрд руб. на финансирование федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020-2022 гг. Такая информация содержится в проекте федерального бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 гг. С проектом можно ознакомиться на портале опубликования проектов правовых актов.

Из указанной суммы в 2020 г. на проект будет выделено 16,3 млрд руб., в 2021 г. — 16 млрд руб., а в 2022 г. — 12 млрд руб.

Целью проекта «Цифровая образовательная среда» является создание к 2024 г. современной и безопасной цифровой образовательной среды, через которую будет осуществляться доступ к образованию различного уровня. Проект ведет Минпросвещения России.

Цифровая платформа

Проект «Цифровая образовательная среда» предполагает создание федерального информационного ресурса online.edu.ru, который даст гражданам бесплатный доступ к онлайн-курсам от различных образовательных онлайн-платформ по принципу «одного окна». В 2018 г. прошла тестовая интеграция этого ресурса с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В конце 2018 г. пользователи могли пройти на портале 1028 онлайн-курсов от 31 образовательной онлайн-платформы. Количество зарегистрированных учащихся составило 770 тыс. В течение года на портале появились реестр онлайн-курсов, подсистема оценки их качества, интеграционные решения для единой аутентификации пользователей, цифровое портфолио, подсистема формирования рейтингов онлайн-курсов, подсистема психометрического анализа данных об их освоении, а также личные кабинеты обучающегося, работодателя, образовательной организации и эксперта.

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Власти потратят 44 млрд руб. за три года на цифровую образовательную среду

Помимо платформы цифровой образовательной среды в России создается другой похожий ресурс — интеграционная платформа непрерывного образования. Различие между платформами заключается в том, что первая предназначается для получения дополнительного образования от разных организаций, не обязательно вузов, а на второй будут запускаться академические онлайн-курсы только от вузов, причем студенты одного учебного заведения будут иметь доступ к курсам других заведений.

По словам бывшего замминистра по цифровому развитию в Минобрнауки Дениса Солодовникова, объединить две функционально близкие платформы в одну не представляется возможным в связи с бюрократическими рамками. Вообще же две платформы вместо одной получились потому, что не было до конца налажено взаимодействие между авторами нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика».

Что еще прописано в бюджете

Согласно проекту бюджета, Минкомсвязи в 2020 г. получит около 93,2 млрд руб. В 2021 г. бюджет министерства планируется увеличить до 135,8 млрд руб., а в 2022 г — до 189,3 млрд руб. На субсидии, предоставляемые бюджетным, автономным и другим некоммерческим организациям в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в 2020 г. планируется потратить 169,9 млн руб. В 2021 г. на эти цели хотят израсходовать 169,2 млн руб., а в 2022 г. — 50,8 млн руб.

На закупку товаров, работ и услуг для госорганов в 2020 г. предлагается выделить 32,6 млрд руб., в 2021 г. — 45,6 млрд руб., а в 2022 г. — 65,3 млрд руб. На федеральный проект «Информационная инфраструктура» в течение этих трех лет планируется выделить 36,3 млрд руб., 54,3 млрд руб. и 74,1 млрд руб. соответственно.

На нужды программы «Информационное государство» в проекте бюджета предусмотрено 48,2 млрд руб. в 2020 г., 73,1 млрд руб. в 2021 г. и 111,4 млрд руб. в 2022 г. Федеральный проект «Цифровые технологии» должен получить в 2020 г. около 21,2 млрд руб., в 2021 г. — 37,3 млрд руб., а в 2022 г. — 63,2 млрд руб. На федеральный проект «Цифровое государственное управление» в 2020 г. предполагается потратить 20,7 млрд руб., в 2021 г. — 28,1 млрд руб., а в 2022 г. — 39 млрд руб.

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