Treolan стал официальным дистрибьютором решений Honeywell

Treolan, российский ИТ-дистрибьютор, и Honeywell, специалист в области технологий и промышленного производства, подписали дистрибьюторское соглашение. С начала 2020 г. Treolan начинает поставки решений для автоматической идентификации подразделения Honeywell Productivity Products and Solutions (PPR) в качестве официального дистрибьютора.

Подразделение занимается производством устройств сбора данных, использующих технологии одномерного/двумерного сканирования и анализа изображений, а также надежных мобильных компьютеров и сканеров штрих-кодов. Оборудование производителя широко используется в розничной торговле, здравоохранении и в области транспортно-складского обеспечения. Treolan сотрудничает с Honeywell PPR c 2017 г., до подписания дистрибьюторского соглашения поставляя продукцию вендора в канал в статусе серебряного партнера.

«За это время Treolan подтвердил и закрепил свой статус надежного партнера, который обеспечивает не только складской запас для быстрого доступа к продукции Honeywell, но и поставку оборудования в рамках проектной дистрибуции, – сказал Алексей Орехов, директор департамента Honeywell Productivity Products. – Для нас также важно, что в Treolan хорошо отработан процесс подбора необходимых решений Honeywell для партнеров – от выбора моделей до четкого определения задач, которые можно решить с помощью нашего оборудования».

Став официальным дистрибьютором, компания продолжит поставки сканеров штрихкодов, принтеров этикеток, расходных материалов, терминалов сбора данных и другой продукции Honeywell через свою партнерскую сеть, которая насчитывает более 3,5 тыс. компаний по всей России.