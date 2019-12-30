В Android-приложении Рокетбанка заработал новый сканер QR-кодов от Smart Engines

Smart Engines объявила о том, что ее технология распознавания QR-кодов доступна пользователям мобильного банка Рокетбанка для Android. Благодаря этому клиенты получили возможность оплачивать налоги, штрафы и квитанции ЖКХ по QR-коду без необходимости ручного ввода реквизитов. Все вычисления в процессе распознавания выполняются на мобильном телефоне пользователя в режиме реального времени.

В обновленном приложении Рокетбанка реализовано распознавание штрихкодов в видеопотоке. Решение Smart Engines предоставляет клиентам высокую точность и скорость распознавания штрихкодов, и доступно для использования даже на недорогих смартфонах. Для оплаты квитанций ЖКУ применяется распознавание QR Code, а для оплаты квитанций ФНС РФ распознается AZTEC. В списке поддерживаемых типов одномерные штрихкоды UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128 и двумерные QR Code, AZTEC, PDF 417, Data Matrix.

«Оплата счетов по QR-коду, с помощью решения Smart Engines, которое демонстрирует высокую скорость и качество их обработки, облегчает нашим клиентам процесс взаимодействия с банком, — сказала старший проджект-менеджер Рокетбанка Светлана Расторгуева. — Со Smart Engines мы сотрудничаем с июля 2018 года: тогда мы выбрали их продукт Smart IDReader, который внедрили в нашу систему автоматического ввода данных документов клиентов».

«Мы рады, что наши продукты выбирают самые успешные и значимые игроки банковской сферы, к которым относится Рокетбанк. Сотрудничество с требовательными клиентами — процесс двунаправленный: наши технологии помогают в прямом смысле облегчить жизнь клиентам банка, и в то же время возрастающие запросы банков и их клиентов заставляют нас, разработчиков, улучшать свои технологии, делая их более быстрыми, точными и доступными», — сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.