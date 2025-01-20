Игнаткин Сергей
Игнаткин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Utrace - Ютрэйс 39 7
|Data Matrix - Дата Матрикс 77 2
|Elisa 33 1
|SAP SE 5276 1
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 7
|Казахстан - Республика 5525 4
|Узбекистан - Республика 1726 3
|Армения - Республика 2280 1
|Беларусь - Белоруссия 5637 1
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
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