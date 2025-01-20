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Игнаткин Сергей



20.01.2025 Выручка компании Utrace выросла на 64% 1
24.08.2023 Система Utrace Hub адаптирована к изменениям законодательства 1
23.05.2023 Utrace выходит на рынок цифровой маркировки икры, соков и сладкой воды 1
17.05.2023 Utrace автоматизировала обмен данными маркировки со странами ЕАЭС 1
20.10.2022 Utrace адаптировала систему маркировки Utrace Hub для работы на международном рынке 1
27.05.2022 Utrace обновила систему маркировки Utrace Hub 1
11.01.2022 Continental использует систему маркировки от Utrace 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Игнаткин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Utrace - Ютрэйс 39 7
Data Matrix - Дата Матрикс 77 2
Elisa 33 1
SAP SE 5276 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Маркировка - Marking 1054 7
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
Пропускная способность - Bandwidth 1744 2
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 15 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 29 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1054 1
GMP - Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика 33 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
DevOps - Development и Operations 865 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
GAMP - Good Automated Manufacturing Practice - стандарт Надлежащая автоматизированная производственная практика 10 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 122 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
Utrace Hub - Track&Trace-решение 29 6
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 3
CRPT Turon - ASL Belgisi 1 1
Utrace Analytics 7 1
Utrace Goods 1 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Radix Tempo 25 1
Краев Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 7
Казахстан - Республика 5525 4
Узбекистан - Республика 1726 3
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 1
Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения 24 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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