Utrace выходит на рынок цифровой маркировки икры, соков и сладкой воды

Utrace, разработчик решений для сериализации товаров, поможет производителям икры, соков и сладкой воды перейти на обязательную маркировку. Utrace HUB, облачное решение уровня L4, позволит бизнесу защититься от возможных финансовых рисков и постепенно обеспечить полную прослеживаемость продукции. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

В мае 2023 г. были запущены эксперименты по маркировке черной и красной икры, а также отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе соков. Переход на обязательную маркировку икры, сладких и безалкогольных напитков пройдет в три этапа. На первом компании выберут поставщиков решений для сериализации товаров и начнут передавать регулятору информацию о Data Matrix кодах, введенных в оборот. На промежуточном этапе бизнесу будет необходимо внедрить объемно-сортовой учет продукции с детализированными данными по каждой партии продукта.

Третьим этапом перехода на обязательную маркировку станет полная прослеживаемость движения товаров. Производитель должен будет передавать в ЦРПТ всю информацию об отгрузке и фактической продаже каждой товарной единицы. Этот этап повлечет за собой серьезные изменения всей логистической цепочки. Бизнесу потребуются цифровые решения, которые позволят выстроить взаимосвязи и иерархию кодов идентификации вложенных товаров, учитывать каждый продукт и передавать данные регулятору без распаковки паллет и коробов. Заблаговременно подготовиться к переходу на полную прослеживаемость продукции может система Utrace Hub.

Utrace Hub — это облачное решение, которое автоматически передает данные о товарах в государственные системы маркировки, а также позволяет развернуть функциональность, необходимую для организации объемно-сортового учета. Пропускная способность системы составляет до 20,5 млрд кодов в год. Система полностью закрывает задачи, связанные с управлением сериализацией товаров.

«Компания Utrace обладает большим опытом внедрения track&trace решений и готова поддерживать бизнес, участвующий в эксперименте, начиная с самых ранних этапов перехода на цифровую маркировку. Введение полной прослеживаемости движения икры, соков и сладкой воды ожидается не ранее 2025 г. Это достаточный срок для того, чтобы заранее подготовиться к работе в новых условиях. Чтобы гарантировать потребителям 100% качество продукции и повысить выручку за счет вытеснения с рынка контрафактных товаров, производителям уже сегодня стоит задуматься о развертывании специализированного ПО», — сказал Сергей Игнаткин, директор продуктов Utrace.

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Система обязательной маркировки продукции, направленная на противодействие незаконному обороту товаров, действует в России с 2019 г. Перечень товарных групп, подлежащих сериализации, постоянно растет. Эксперименты по маркировке позволяют производителям более плавно перейти на новый формат работы.

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Компания Utrace — разработчик и интегратор собственных ИТ-решений для маркировки всех товарных групп. Команда Utrace – это более 90 экспертов и консультантов в области разработки, технологий и бизнес-процессов. Utrace предлагает свои услуги и продукты на территории России, Казахстана и Узбекистана, а также для всех зарубежных производителей.